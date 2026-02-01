ONLINE: Sparta si proti Budějovicím bere před koncem první třetiny vedení zpět

Sparťané mají před olympijskou přestávkou možnost dotáhnout své nejbližší konkurenty v tabulce.
Stále se snaží o elitní čtyřku, byť na ni z aktuálně sedmé pozice ztrácí sedm bodů. Mají však tři zápasy k dobru, dva z nich odehrají ještě před reprezentační pauzou.
ONLINE: Sparta – České Budějovice
Sledujte dohrávku 40. extraligového kola od 15 hodin podrobně.
Ten první doma v neděli od 15 hodin proti Budějovicím, druhý jen o den později na ledě Plzně, která právě drží poslední postupové místo rovnou do čtvrtfinále.
Desátý Motor zaostává za Pražany o osm bodů a potřebuje utnout sérii pěti porážek, která je pro Jihočechy nejdelší sérií neúspěchů v sezoně. Získali během ní pouhé dva body, jeden z nich v pátek při porážce 3:4 v prodloužení na ledě Brna.
To Spartě naopak poslední zápasy vyšly, v rámci akce, při níž vzdávala hold, vyhrála oba duely po poměrně přesvědčivých výkonech. Nejprve si poradila 6:3 s Olomoucí, poté zdolala 4:1 Mladou Boleslav.
5:47 M. Pysyk (D. Shore, M. Řepík), 18:02 K. Vesalainen
16:09 B. Harris (N. Olesen, F. Přikryl)
J. Kořenář - J. Krejčík, M. Pysyk - D. Mašín, R. Knot - D. Němeček, A. Irving - J. Sirota - F. Chlapík, D. Shore, M. Řepík - F. Novák, M. Špaček, P. Kousal - A. Raška, K. Hrabík, M. Dzierkals - T. Hyka, O. Najman, K. Vesalainen - M. Vitouch
M. Klouček - O. Vála, T. Cibulka - J. Štencel, R. Vráblík - P. Pýcha, Š. Kubíček - O. Kachyňa - M. Beránek, Š. Hoch, R. Lantoši - F. Přikryl, B. Harris, N. Olesen - J. Ordoš, M. Toman, J. Valský - T. Chlubna, P. Novák, M. Kašlík - M. Humeník
Vyloučení: 1:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0