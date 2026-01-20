ONLINE: Plzeň čelí Třinci, Sparta se snaží dohnat ztrátu na elitní čtyřku proti Hradci

Plzeň i Třinec poslední dva zápasy shodně prohrály a získaly v nich jen bod. V úterý mohou v rolích nejbližších pronásledovatelů ukrojit z devítibodového manka na vedoucí Pardubice a ještě zdramatizovat boj o Pohár Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části.
Škoda by ráda také prolomila prokletí posledních zápasů s Oceláři. Už čtyřikrát za sebou jim podlehla shodně 1:2 v prodloužení, či po nájezdech.
Sparta v neděli i přes tříbrankové manko otočila duel v Karlových Varech díky lépe zvládnutým nájezdům. Doma se jí ale poslední dobou příliš nedaří, v O2 areně vyhrála jediné z minulých čtyř utkání.
S Hradcem Králové se sparťané utkali v sezoně dvakrát. Po domácí porážce 0:2 přivezli v listopadu všechny tři body z východu Čech po výsledku 4:1.
„Potřebujeme sbírat body, protože naším cílem je samozřejmě dostat se do první čtyřky. Necháme tam všechno, abychom to zvládli. Zbývá nám pět zápasů do olympijské přestávky a budeme se snažit vyhrát co nejvíce z nich,“ prohlásil útočník Michal Řepík, jehož tým má na čtvrtý Liberec aktuálně šestibodovou ztrátu a zápas k dobru.