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Dojatá Strýcová vstoupila mezi legendy. Neuvěřitelné, těším se na oslavy, líčila

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  16:26
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V minulosti to dokázaly Margaret Courtová, Chris Evertová a Billie Jean Kingová. Teď se k těmto legendám připojila Barbora Strýcová. Stala se teprve čtvrtou ženou v historii, která ovládla soutěž tenisových reprezentací jako hráčka i kapitánka. „Znamená to pro mě hrozně moc, jsem strašně ráda a vděčná,“ líčila po vítězném finále s Ukrajinou (2:0).

Jak moc Strýcové záleží na tom, aby tým k titulu z Billie Jean King Cupu dovedla, jste poznali už před začátkem finálového utkání v Šen-čenu.

Když se při tónech národní hymny držela se svěřenkyněmi za ramena, nedokázala zastavit slzy a přemáhalo ji dojetí.

Právě s cílem alespoň jednou zažít opojné pocity z triumfu se reprezentace letos ujala, nahradila Petra Pálu, nejúspěšnějšího kapitána v historii soutěže dříve známé jako Fed Cup.

„Přijala jsem tu nabídku, protože holkám nesmírně věřím,“ říkala už dříve.

A hned ve svém prvním roce to dokázala – Češky po osmi letech vrátila na světový trůn.

„Lepší začátek jsem si ani přát nemohla,“ dojímala se bezprostředně po proměněném mečbolu Lindy Noskové v rozhovoru pro Českou televizi. „Každý úspěch je třeba oslavit a na to se těším. Holky si vítězství zaslouží, chci, aby si ho moc užily.“

Kapitánka Barbora Strýcová hecuje české tenistky ve finále BJK Cupu proti Ukrajině.
České tenistky v sestavě (zleva) Kateřina Siniaková, Sára Bejlek, Marie Bouzková, kapitánka Barbora Strýcová, Karolína Muchová a Linda Nosková slaví zisk titulu v BJK Cupu.
Karolína Muchová slaví s kapitánkou Barborou Strýcovou zisk prvního bodu ve finále BJK Cupu proti Ukrajinkám.
České tenistky slaví zisk titulu v BJK Cupu.
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Sama moc dobře ví, jak velký úspěch se jejím svěřenkyním podařil. Právě v sezoně 2018, kdy Češky slavily dosud naposledy, se ve finále jedním bodem na triumfu podílela jako aktivní hráčka.

S raketou v ruce byla i u předcházejících pěti vítězných tažení ve zlaté české éře. A teď slaví rovněž jako kapitánka.

„Pro mě bylo vždycky důležité hrát za Česko. Že se to povedlo mně jako kapitánce a že z tolika týmů jsme zrovna my vítězky, je něco neuvěřitelného,“ zářila Strýcová. „Odpovídá to tomu, jaký máme tenis, jak jsou holky úžasné a jak nám pořád nastupují nové a nové generace.“

Linda Nosková s kapitánkou Barborou Strýcovou slaví vítězství českých tenistek...

Češky na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu v Šen-čenu ve všech utkáních dominovaly, čtvrtfinále, semifinále i finále ovládly hned po singlových zápasech.

V těch nedělních proti Ukrajině uspěly Karolína Muchová proti Anhelině Kalininové a Nosková proti Elině Svitolinové. Dvě hráčky elitní světové desítky nepovolily soupeřkám ani set.

„Co jsem tady s nimi na kurtu prožila, je pro mě něco neuvěřitelného,“ žasla čtyřicetiletá česká kapitánka. „Všichni jsme jim strašně věřili a je taková třešnička na dortu, že se jim to povedlo.“

Jako hráčka byla Strýcová známá svým emotivním vystupováním, coby kapitánka přinesla podobnou energii i do týmu.

„Hrozně moc jsem to prožívala, ale snažila jsem se to nedávat znát, protože holky na lavičce potřebují klid. Ale vnitřně jsem to prožívala velmi,“ přiznala.

Teď může emoce konečně prožívat i navenek.

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