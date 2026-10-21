Výstavba jižní tribuny odstartovala první etapu celkové rekonstrukce Ďolíčku, jež by měla trvat zhruba pět let.
„První vrt se roztočil po osmé hodině,“ uvedl Petr Koukal, ředitel komunikace Bohemians, pro stanici Radiožurnál Sport. „Pokud půjde všechno dobře, počítáme s tím, že v prvním čtvrtletí příštího roku by měl stát hrubý skelet jižní tribuny. Následně by se uvnitř měly dokončit interiéry, instalace technologií a opláštění. Všichni si přejeme, aby vše šlo tak dobře, abychom mohli na začátku příští sezony přivítat na nové tribuně první fanoušky.“
Práce na základových pilotech začaly prakticky bezprostředně poté, co klub získal stavební povolení. „Jak jsme několikrát avizovali, všechno jsme měli připravené. Hodně nadneseně řečeno, opravdu jsme čekali už jen na ten papír, na příslušné razítko,“ řekl Koukal.
Stavba jižní tribuny fotbalového stadionu klubu Bohemians 1905.
Zdůraznil, že rekonstrukce stadionu je pro Bohemians 1905 velká věc. „Myslím, že se spoustou lidí z klubu i fanoušků se shodnu, že tohle je pro Bohemku možná největší událost od roku 1983, kdy parta kolem pánů Bičovského, Chaloupky a dalších získala pro Bohemku dosud jediný ligový titul. Tribuna na této straně v nějaké stálé podobě chybí od roku 1996. Doufejme, že v roce 2027 stadion opět uzavře a Ďolíček bude zase o něco krásnější,“ uvedl ředitel komunikace.
Stavební práce nijak neovlivní zápasy prvoligového týmu. V kampani „Klokani sobě“ na rekonstrukci přispívají také příznivci.
„Fanoušci aktuálně přispěli částkou dva miliony a 574 tisíc korun, což je údaj ke včerejšku. Ale dnes už naskakují další, protože řada lidí řekla, že přispějí rádi, ale teprve ve chvíli, kdy uvidí, že se opravdu staví,“ řekl Koukal.