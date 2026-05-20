Brankář opět chytil životní zápas! Pro mě byl asi těžší, příště budu lepší, hlásí Pavlát

Zase na něj letělo jen 15 střel. Ještě o dvě méně než při historické prohře proti Slovinsku.
„Jsem vyčerpaný. Asi to na počtu střel není znát, ale zápas byl pro mě možná těžší než pro kolegu na druhé straně, který si ty puky jenom sbíral, a já se musel fakt celý zápas soustředit,“ povídal Pavlát.
Italové ovšem z první větší šance udeřili. Saracino ve 30. minutě profrčel do útočného pásma, objel Pavlátovu klec a zasunul puk za čáru. Těsně, český gólman se po kotouči natahoval betonem, ale zastavit ho včas nestihl.
„Snažil jsem se jít do tyčky, sklepával si puk ze vzduchu a já chtěl utěsnit první tyč. Jenže místo toho se rychle obtočil kolem branky,“ pravil.
Sudí nejdřív rozpažili, po rychlé kontrole ale gól uznali.
Nevěděl jsem, že to bude gól. Myslel jsem si, že jsem to stihl. Příště budu lepší.
Sami jste se dlouho nemohli prosadit. Italové dlouho odolávali.
Já se snažil šedesát minut jet to svoje, abych pomohl klukům k výhře. Věřil jsem, že to otočíme a vyhrajeme.
Čím to, že se proti outsiderům tak trápíte?
Přijde mi, že brankáři na druhé straně pokaždé chytnou životní zápas. Před oběma dvěma (Horák, Clara) klobouk dolů, chytali fantasticky. Hlavně dneska kolega na druhé straně chytal úžasně, dlouho jsme ho nemohli překonat. Naštěstí se nám to pak podařilo.
Bylo toto utkání v něčem jiné oproti tomu sobotnímu?
Asi jsem byl víc klidný, ale zápasy vypadaly hodně podobně. Ten první jsem hodil za hlavu. Nemyslím si, že by se mi nepovedl, měl jsem spoustu dobrých zákroků, ale chyběla tomu výhra, která přišla teď. Za to jsem moc rád.
Otočili jste na 2:1, pak ale Italové trefili břevno a náskok jste málem ztratili.
Hrozně rychlá situace. Mám na lapačce trošku šmouhu od puku, lehce mě to trefilo, Pepa Kořenář říkal, že to viděl. Ještě se na to podívám.
Jak jste se cítil, když jste slyšel závěrečnou sirénu?
Neskutečně. Jsem hrozně rád, že jsem dokázal vychytat vítězství na mistrovství světa, to je vždycky speciální. Jsem na sebe pyšný, na celý tým, že jsme to zvládli.
Rozdíl v počtu střel byl obrovský, 58 ku 15.
Já jsem zvyklý z Finska. Hrozně špatně si na to zvyká, možná to ani nejde. Je to psychicky ohromně náročné. Jsem rád, že máme od zápasu dva dny volno.
Doufáte, že si příště zachytáte proti papírově silnějšímu soupeři?
Jsem rád za jakýkoliv zápas, je mi jedno, do čeho jdu. Snažím se mít čistou hlavu, ať na mě letí deset nebo třicet střel.