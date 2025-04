Dopingový nález v extralize. Pozitivně testovaný je z týmu Hradce Králové

Anonymní výsledky zveřejnil antidopingový výbor ČR na svých stránkách v úterý. Nález se týká zápasu ze 7. dubna, Pardubice ho vyhrály 4:0.

„V play off proběhlo dvanáct testů, z toho jeden pozitivní,“ potvrdil redakci iDNES.cz ředitel extraligy Martin Loukota. „V základní části proběhlo kontrol 48 a všechny negativní. Spolupracujeme s antidopingovým výborem v rámci vzdělávání a na seminářích mají kluby stoprocentní účast. O to víc mě tento případ štve.“

Hráč ještě nebyl informován a má cesty, jak se bránit. Například kontrolou vzorku B. Navíc je třeba ctít presumpci neviny, hráč může mít například na zakázanou látku terapeutickou výjimku.

Nicméně pozitivní nález se týká znovu po dvou letech Hradce. Při semifinále s Vítkovicemi v roce 2023 odhalily testy tři hříšníky: obránce Graema McCormacka a útočníky Kevina Klímu a Martina Štohanzla.

Za trest dostali desetiměsíční stopku a disciplinární komise extraligy po dlouhém čekání udělila klubu pokutu dva miliony korun. Klub se tehdy bránil, že trio hráčů si důkladně nezkontrolovalo obsah doplňku stravy a nešlo o cílený doping.

Na reakci klubu k aktuální situaci redakce zatím čeká.

Ředitel antidopingového výboru ČR Martin Čížek před dvěma lety vysvětloval, že kluby o jejich přítomnosti na zápase ví: „Ale až těsně před začátkem zápasu, a to kvůli organizační spolupráci. Navíc netuší, kdo bude testován, to často neví ani dopingový komisař. U hokeje to je tak, že po druhé třetině se jde za rozhodčími, kde je i delegát. Když nemáme zacílení na hráče, tak se losuje.“

Připravujeme podrobnosti