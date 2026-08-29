Fuksa obhájil stříbro na pětistovce, v těsném souboji ho na MS přemohl Brazilec

Na kilometru olympijský šampion Fuksa v pátek útočil zezadu, na kratší distanci se společně s Queirozem od začátku pohyboval v čele. Ve finiši měl více sil Jihoameričan. Fuksa v rozhovoru pro Českou televizi trochu litoval, že v náročných podmínkách s větrem do zad a vlnami nemohl v závěru naplno prodat svou výkonnost, protože musel řídit loď více než obvykle. „Ale i tak, nepředvedu stoprocentní jízdu a stačí to na druhé místo, tak super,“ doplnil.
Těšil ho další cenný kov do bohaté sbírky úspěchů. „Stříbrná medaile je super. Jsem za ni moc rád, protože pětistovka je pro mě nějaký doplněk a furt v ní dokážu být druhý na světě,“ poznamenal. Se svým vystoupením v Poznani byl naprosto spokojený. „Kdyby mi někdo před šampionátem řekl, že si budu odvážet zlato a stříbro, tak to beru všema deseti. Jako jedinému se mi tady podařilo získat ze dvou singlových tratí dvě medaile,“ doplnil.
Pro Fuksu bylo dnešní finále A poslední na tomto šampionátu.
Pětadvacetiletá Řáhová o tři místa vylepšila své umístění z loňského MS v Miláně, kde se poprvé na světové scéně prosadila do finále A a na dvoustovce i pětistovce dojela devátá. „Šesté místo je za mě super výsledek. Dala jsem si za cíl, že chci být lepší než loni, a to se splnilo,“ pochvalovala si.
Jen litovala trochu nepovedeného finiše, protože cítila, že mohla porazit i čtvrtou Ťiang Si-na z Číny, za kterou zaostala o šest desetin sekundy. Potrápily ji vlny. „Začala jsem trošku padat. Udělala jsem třeba tři opravdu špatné záběry a hrozně mě to zpomalilo,“ přiblížila.
Dostál je ve finále pětistovky
Kajakář Josef Dostál postoupil do finále závodu na 500 metrů a v neděli bude na neolympijské trati obhajovat titul. O medaile pojede i deblkajak Jakub Špicar, Daniel Havel. Účast v bojích o cenné kovy naopak těsně unikla bratrské dvojici Martin Fuksa, Petr Fuksa, na deblkanoi je od postupu do finále A dělila jediná setina.
Dostál se kvůli nemoci, která mu zkomplikovala závěr přípravy, soustředí na šampionátu jen na pětistovku, z dvojnásobné trati se odhlásil. Postup si ve své semifinálové jízdě vybojoval díky silnému závěru ze druhého místa, na mezičasu v polovině trati byl pátý.
Kajakáři Špicar s Havlem rovněž začali své semifinále ze zadních pozic. Na mezičase byli až osmí, ve finiši si ale s přehledem zajistili druhé ze tří postupových míst. O medaile na světovém šampionátu zabojují na pětistovce potřetí, zatím je jejich nejlepším výsledkem čtvrté místo z roku 2022.
Čerstvě trojnásobný mistr světa na kilometrové trati Martin Fuksa útočil s bratrem Petrem na své třetí finále na šampionátu. Na mezičase česká posádka držela postupové třetí místo, ve finiši ale těsně podlehla litevské dvojici Henrikas Zustautas, Vadim Korobov.
Na postup do áčka těsně nedosáhla ani kajakářka Barbora Sovová na sprinterské dvoustovce. V opakované semifinálové jízdě obsadila čtvrté místo a čeká ji rovněž finále B. Od medailových bojů ji dělilo půl sekundy. Anežka Paloudová se Zuzanou Hanušovou dojely na deblkajaku v semifinále osmé a šampionát pro ně skončil.
Mistrovství světa v rychlostní kanoistice v Poznani
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