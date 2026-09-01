Douděra se chystá ze Slavie na cestu do Ameriky. Odsune Buchu z okraje?

Douděrův příchod by měl pomoct právě Buchovi vrátit se do středu hřiště, protože v poslední době alternoval na pozici pravého obránce.
Douděra byl spolu s Tomášem Chorým po květnovém nedohraném derby se Spartou vyřazen z kádru Slavie. Oba se pak zúčastnili letního mistrovství světa v Severní Americe.
Zatímco Chorý se po zásahu majitele Slavie Pavla Tykače vrátil před startem nového ročníku do týmu, Douděra nadále zůstal mimo. Angažmá si hledá hlavně v zahraničí, měl několik nabídek.
Rodák z Brandýsa nad Labem dříve nastupoval i za Duklu a Mladou Boleslav, v české lize odehrál celkem 224 zápasů a dal 22 gólů. V národním týmu má na kontě 18 startů a dvě branky.