Douděra se chystá ze Slavie na cestu do Ameriky. Odsune Buchu z okraje?

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  19:44aktualizováno  19:44
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Nešťastný David Douděra při utkání s Mexikem. | foto: Reuters

David Douděra by si mohl zahrát zámořskou fotbalovou soutěž MLS. Osmadvacetiletý reprezentační pravý obránce či záložník podle webu The Athletic finalizuje svůj přestup do FC Cincinnati. V klubu již působí další český reprezentant Pavel Bucha.

Douděrův příchod by měl pomoct právě Buchovi vrátit se do středu hřiště, protože v poslední době alternoval na pozici pravého obránce.

Douděra byl spolu s Tomášem Chorým po květnovém nedohraném derby se Spartou vyřazen z kádru Slavie. Oba se pak zúčastnili letního mistrovství světa v Severní Americe.

Zatímco Chorý se po zásahu majitele Slavie Pavla Tykače vrátil před startem nového ročníku do týmu, Douděra nadále zůstal mimo. Angažmá si hledá hlavně v zahraničí, měl několik nabídek.

Rodák z Brandýsa nad Labem dříve nastupoval i za Duklu a Mladou Boleslav, v české lize odehrál celkem 224 zápasů a dal 22 gólů. V národním týmu má na kontě 18 startů a dvě branky.

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