Douděra se omluvil za chování v derby: Musím se změnit v jiného člověka

„Mrzí mě celá situace. Vůči fanouškům, vůči celé Slavii, vůči českému fotbalu,“ vyťukal Douděra předtím v příběhu na Instagramu.
V sobotu na sebe upozornil ve chvíli, když sudí Rouček zničehonic postupoval směrem k domácí lavičce. Kamery zabíraly právě Douděru, na jehož chování musel upozornit čtvrtý sudí u technických zón.
Na záběrech je zřetelné, jak sedmadvacetiletý slávista směrem k hlavnímu křičí: „Za co? Za co, jako?“ načež odešel do útrob stadionu s červenou kartou.
„Nechci se obhajovat. Chápu, že tyto věci se v civilizovaném světě nemají dít. Osobně mě to mrzí. Jen bych uvedl, že některé věci profesionálního sportovce nejsou tak, jak se na první pohled zdají být,“ píše Douděra.
Toho si fanoušci na sociálních sítích dobírají i za to, jak se po odehraní míče do autu ještě schválně překulil do hřiště, aby mohl zdržet navázání s tím, že ho trápí křeče.
Tohle není AI ani jinak upravené video. To je David Douděra v dnešním derby.pic.twitter.com/3PFT4eTgI6— Sporťák (@SportakCZ) May 9, 2026
V utkáních je známý tím, že dění velmi emotivně prožívá. O to zajímavější pak bývají jeho pozápasové postřehy. Tentokrát ale ulétl.
„Nemám sám pro sebe za toto jednání omluvu. Celá situace pro mě bude mít a má jeden velký význam – změnu sebe samého, změnu v jiného člověka,“ zakončuje svůj příspěvek.
Douděrovo zvláštní chování vypíchl už v září trenér norského Bodö/Glimt v Lize mistrů, kdy si před neproměněnou penaltou hostů klekl k míči a dlouho si zavazoval tkaničku. „Bylo to trochu zvláštní. Je to pro nás poučení, že i tyhle momenty mohou nastat,“ líčil Kjetil Knutsen.
Slávistický bek má za sebou i těžké období, během nějž příliš nenastupoval kvůli vážné nemoci v rodině. Tu i díky jeho nasazení zvládli Douděrovi překonat loni na jaře.
Teď řeší další složitý problém.
Slavia ho kvůli jeho chování v derby společně s útočníkem Tomášem Chorým vyřadila z A-týmu a prostřednictvím šéfa Tvrdíka oznámila, že oba v klubu končí.
Douděra ve Slavii odehrál 153 zápasů, zahrál si Ligu mistrů či Evropskou ligu. Titul oslavil zatím jediný loni v květnu. Současné oslavy, ke kterým chyběly pouhé čtyři minuty, mu však zhořkly.