V roce 2023 Connor Bedard (Chicago), 2024 Macklin Celebrini (San Jose), loni Matthew Schaefer (Islanders) a v letošním roce rozšířil dominanci kanadských jedniček draftu NHL jako čtvrtý v řadě Gavin McKenna.
Hráč z univerzitní NCAA mezi manažery NHL sice budil pochybnosti, když neunesl vyřazení od Čechů na MS juniorů či neblaze proslul rvačkou v baru, nakonec ovšem výkony na Penn State University převážily a Toronto na něj vsadilo z prvního místa před švédským forvardem Ivarem Stenbergem. Ten nakonec ze druhé pozice připadl San Jose. Trojkou draftu se stal centr Caleb Malhotra, na kterého ukázal Vancouver.
Zástupci Canucks měli v 32 volbách úvodního kola ještě jednu příležitost a tu z 24. příčky proměnili na Adama Novotného. Nejmladší střelec v historii Extraligy (gól vstřelil ve věku 15 let, 10 měsíců a 23 dnů) se loni přesunul z Hradce Králové do kanadské OHL, kde válel za Peterborough. V 58 utkáních základní části posbíral 65 bodů (34+31), v šesti partiích play off se ovšem příliš neprosadil (0+1). Možná právě proto se oproti prognózám okolo patnáctého místa nakonec mírně propadl.
Reprezentační dvacítce na přelomu prosince a ledna pomohl k zisku senzačních stříbrných medailí z mistrovství světa, kdy v sedmi startech zapsal tři asistence. V nejsledovanějším prvním kole draftu se tak díky Novotnému dostalo na Čechy již popáté v řadě.
Loni zazněla dokonce dvě jména Radima Mrtky (9. Buffalo) a Václava Nestrašila (25. Chicago). V roce 2024 se dočkal ofenzivní bek Adam Jiříček (16. St. Louis), v ročníku 2023 Čechy v elitní společnosti zastupoval útočník Eduard Šalé (20. Seattle) a v roce 2022 na pódium vystoupali obránce David Jiříček (6. Columbus) se střelcem Jiřím Kulichem (28. Buffalo).
Další krajané by mohli Novotného následovat ve druhém kole, které budou bedlivě sledovat hlavně obránce Jakub Vaněček s brankářem Tobiasem Trejbalem. Druhým až sedmým kolem bude draft pokračovat v sobotu od 17 hodin.
První kolo draftu NHL 2026
1. Gavin McKenna (LK, Kanada) – Toronto Maple Leafs