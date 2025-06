Výběr hokejových talentů v NHL pro rok 2025 hostí Peacock Theatre v Los Angeles a liga poprvé přechází z centralizovaného formátu na decentralizovaný. Nejlepší hráči jsou stále na akci osobně, ale zástupci jednotlivých týmů se připojují vzdáleně z míst svého působiště.

Nejvýše draftovaní Češi: Roman Hamrlík (1. Tampa Bay Lightning v roce 1992), Patrik Štefan (1. Atlanta Thrashers v roce 1999), Petr Nedvěd (2. Vancouver Canucks v roce 1990), Radek Bonk (3. Ottawa Senators v roce 1994), Pavel Brendl (4. New York Rangers v roce 1999), Rostislav Klesla (4. Columbus Blue Jackets v roce 2000), Petr Svoboda (5. Montreal Canadiens v roce 1984), Jaromír Jágr (5. Pittsburgh Penguins v roce 1990), Milan Michálek (6. San Jose Sharks v roce 2003), Pavel Zacha (6. New Jersey Devils v roce 2015), Filip Zadina (6. Detroit Red Wings v roce 2018), David Jiříček (6. Columbus Blue Jackets v roce 2022), Jakub Voráček (7. Columbus Blue Jackets v roce 2007), Rostislav Olesz (7. Florida Panthers v roce 2004), Radim Mrtka (9. Buffalo Sabres v roce 2025).

Volbu jedničky, kanadského obránce Matthewa Schaefera zvoleného New York Islanders, oznamoval komisař NHL Gary Bettman. Skvělý bruslař se tak stal historicky druhou jedničkou draftu z týmu Erie z Ontario Hockey League. Před ním měl stejnou čest v roce 2015 hvězdný centr Edmontonu Oilers Connor McDavid.

Nejvyšší pozici Schaefera neohrozily ani jeho zdravotní potíže, když kvůli zlomenině klíční kosti vynechal značnou část uplynulého ročníku. V 17 odehraných zápasech OHL stihl vyprodukovat 22 bodů za sedm branek a 15 asistencí a v +/- měl bilanci 21 plusových bodů. Také druhým draftovaným hráčem byl Kanaďan, centra Michalea Misu si zamluvilo San Jose.

Po švédském útočníkovi Antonu Frondellovi, který jako trojka oblékl dres Chicaga, jako druhý zástupce Evropy draftem prošel 18letý český reprezentant Radim Mrtka. Z deváté příčky si jeho služby zamluvilo Buffalo Sabres. Urostlý obránce, který sezonu začínal v extraligovém Třinci a po přesunu do juniorské WHL za Seattle Thunderbirds v 43 zápasech posbíral 35 bodů (2+32), měří 197 cm a váží metrák.

V zámoří je svým potenciálem často přirovnáván k hvězdnému Švédovi Victoru Hedmanovi z týmu Tampa Bay Lightning a v historickém pořadí se stal dokonce patnáctým nejvýše draftovaným Čechem do NHL. V posledních třech letech byli společně s ním z českých zástupců nejvýše zadák Adam Jiříček (16. příčka do St. Louis v roce 2024) a útočník Eduard Šalé (20. příčka do Seattlu v roce 2023).

Druhým českým zástupcem v prestižním elitním kole draftu se letos překvapivě stal bojovný útočník Václav Nestrašil. Mladší bratr třineckého forvarda Andreje Nestrašila, jenž v minulosti oblékal v NHL dresy Detroitu a Caroliny, míří do organizace Chicaga. V posledním ročníku v dresu Muskegon Lumberjacks v juniorské United States Hockey League (USHL) vyprodukoval během 61 startů v základní části 42 bodů (19+23) a v play off přidal dalších 13 zápisů (7+6) ze 14 duelů.

Z dvaatřiceti voleb v prvním kole hned devatenáct připadlo na mladíky z Kanady. Následovalo je sedm hráčů z USA, tři Švédové, výše uvedení dva zástupci Česka a jeden Rus. V sobotu od 18.00 bude draft pokračovat výběry ve 2. až 7. kole.

Pořadí 1. kola NHL draftu 2025