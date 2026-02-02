Devatenáctiletý Peterka navázal na třetí místo z loňského šampionátu v belgickém Heusden-Zolderu. V Turecku nejprve stanovil v kvalifikaci nový český rekord časem 57,919 sekundy a mezi osmičku finalistů postoupil z druhého místa za Olivierem. Ve finále se pod hranici 58 sekund dostal jen dvojnásobný bronzový medailista z mistrovství světa Truman (57,541).
Pod hodnotu dosavadního českého rekordu Robina Wagnera (59,846) se v kvalifikaci dostal i debutant na ME Rauschgold, který zajel čas 59,365 sekundy a skončil sedmý. Ve finále devatenáctiletý dráhař pokořil minutovou hranici o setinu, ale nikoho ze soupeřů už za sebou nenechal.
Peterka jel ve finále jako předposlední a s časem 58,355 se zařadil za Trumana, vítěz kvalifikace Oliviero pak českého jezdce porazil o 277 tisícin.
Český talent, jenž spolu s Rauschgoldem a Dominikem Topinkou skončili v neděli čtvrtí v týmovém sprintu, odsunul mimo stupně vítězů šampiona z předchozích dvou let Mattea Bianchiho z Itálie, pátý skončil Němec Maximilian Dörnbach, obhájce stříbra.
O další umístění v desítce se pro českou výpravu postarala jednadvacetiletá Barbora Němcová, jež obsadila sedmé místo ve vylučovacím závodě. V konkurenci 21 soupeřek zvítězila počtvrté v kariéře belgická hvězda Lotte Kopecká.
Anna Jaborníková vypadla v 1. kole sprintu, Veronika Jaborníková po devátém místě v kvalifikaci podlehla v osmifinále loňské vicemistryni světa Janě Burlakovové z Ruska. Soutěž vyvrcholí v úterý.
Mistrovství Evropy v dráhové cyklistice
Konya (Turecko)
Muži:
Ženy: