Úspěšná obhajoba bronzu na ME. Dráhaři Peterkovi vyšel kilometr s pevným startem

  19:16aktualizováno  19:29
Dráhový cyklista David Peterka na mistrovství Evropy obhájil bronz na kilometru s pevným startem. V Konye ho porazili jen vítězný Brit Joseph Truman a Étienne Oliviero z Francie. Druhý český reprezentant na startu Adam Rauschgold obsadil osmé místo.

Dráhový cyklista David Peterka. | foto: imago sportfotodienst / Arne Mill Profimedia.cz

Devatenáctiletý Peterka navázal na třetí místo z loňského šampionátu v belgickém Heusden-Zolderu. V Turecku nejprve stanovil v kvalifikaci nový český rekord časem 57,919 sekundy a mezi osmičku finalistů postoupil z druhého místa za Olivierem. Ve finále se pod hranici 58 sekund dostal jen dvojnásobný bronzový medailista z mistrovství světa Truman (57,541).

Pod hodnotu dosavadního českého rekordu Robina Wagnera (59,846) se v kvalifikaci dostal i debutant na ME Rauschgold, který zajel čas 59,365 sekundy a skončil sedmý. Ve finále devatenáctiletý dráhař pokořil minutovou hranici o setinu, ale nikoho ze soupeřů už za sebou nenechal.

Peterka jel ve finále jako předposlední a s časem 58,355 se zařadil za Trumana, vítěz kvalifikace Oliviero pak českého jezdce porazil o 277 tisícin.

Český talent, jenž spolu s Rauschgoldem a Dominikem Topinkou skončili v neděli čtvrtí v týmovém sprintu, odsunul mimo stupně vítězů šampiona z předchozích dvou let Mattea Bianchiho z Itálie, pátý skončil Němec Maximilian Dörnbach, obhájce stříbra.

O další umístění v desítce se pro českou výpravu postarala jednadvacetiletá Barbora Němcová, jež obsadila sedmé místo ve vylučovacím závodě. V konkurenci 21 soupeřek zvítězila počtvrté v kariéře belgická hvězda Lotte Kopecká.

Anna Jaborníková vypadla v 1. kole sprintu, Veronika Jaborníková po devátém místě v kvalifikaci podlehla v osmifinále loňské vicemistryni světa Janě Burlakovové z Ruska. Soutěž vyvrcholí v úterý.

Mistrovství Evropy v dráhové cyklistice

Konya (Turecko)

Muži:
1 km s pevným startem: 1. Truman (Brit.) 57,541, 2. Oliviero (Fr.) 58,078, 3. Peterka 58,355 (v kvalifikaci 57,919 - český rekord), ...8. Rauschgold (oba ČR) 59,990.
Bodovací závod: 1. Teutenberg (Něm.) 106, 2. Haugsted (Dán.) 102, 3. De Buyst (Belg.) 98, ...11. Kadlec (ČR) 46.
Stíhací závod družstev - finále: Dánsko 3:42,330 - Švýcarsko 3:47,033, o 3. místo: Británie - Francie dostižena.

Ženy:
Vylučovací závod: 1. Kopecká (Belg.), 2. Berteauová (Fr,), 3. Teutenbergová (Něm.), ...7. Němcová (ČR).
Stíhací závod družstev - finále: Británie 4:02,808 (světový rekord) - Německo 4:05,448, o 3. místo: Itálie 4:09,961 - Francie 4:12,619.

