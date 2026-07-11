Zlatá sprinterka je z Česka. Jarošová proletěla juniorským mistrovstvím Evropy

„Je to neuvěřitelné, nemám slov. Znamená to pro mě strašně moc. Nemohu tomu uvěřit. Jela jsem prakticky na domácí dráze a je to odměna pro všechny lidi, kteří mě na mé cestě podporují,“ citoval web Českého svazu cyklistiky Jarošovou, která od letošního roku závodí za RSC Cottbus.
V semifinále Jarošová vyřadila 2:0 Angelinu Šastakovou z Běloruska a poté se postavila favoritce Solozobovové.
„V semifinále jsem se cítila dobře, byla jsem odpočatá a postoupila jsem docela v pohodě. Věděla jsem, že finále bude daleko těžší, protože jedu proti mistryni světa. A byla jsem i dost nervózní. První jízdu jsem vyhrála, tak jsem si věřila, druhá vyšla líp soupeřce. Do poslední jízdy jsem se snažila dát úplně všechno a dopadlo to skvěle,“ uvedla bývalá cyklistka Dukly Brno.
„Znamená to pro mě opravdu hodně. Jen jsem si potvrdila, že mám skvělou formu a pokusím se ji udržet do mistrovství světa, které je příští měsíc v Zolderu,“ dodala juniorská mistryně Evropy v královské disciplíně,
V Chotěbuzi získala Jarošová druhou českou medaili po triu Adam Rauschgold, Jan Pořízek a David Peterka, kteří vybojovali v kategorii do 23 let stříbro v týmovém sprintu.