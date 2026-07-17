Druhý nejdražší v historii. V aukci se prodal dres sedmnáctiletého šampiona Pelého

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  8:43aktualizováno  8:43
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Pelého dres z finále MS 1958 v aukční síni Sotheby.

Pelého dres z finále MS 1958 v aukční síni Sotheby. | foto: Reuters

Pelého dres z finále MS 1958 v aukční síni Sotheby.
Brazilec Pelé ve finále MS 1958 ve Švédsku.
Brazilec Pelé na tréninku během MS 1958 ve Švédsku.
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Dres legendárního brazilského fotbalisty Pelého z vítězného finále mistrovství světa 1958 se v aukci prodal za 4,9 milionu dolarů (v přepočtu asi 103 milionů korun). Ve čtvrtek o tom informovala aukční síň Sotheby, kde se vzácná relikvie dražila.

Pelému bylo teprve sedmnáct, když v souboji o titul s domácím Švédskem dvěma brankami pomohl k výhře 5:2 a zisku trofeje.

Dodnes je nejmladším střelcem v historii finále MS. Pak se záložník stal fotbalovou ikonou, pomohl Brazílii k dalším titulům v roce 1962 v památném finále s Československem a v roce 1970. Zemřel před čtyřmi lety ve věku 82 let.

Bezprostředně po finále světového šampionátu v roce 1958 Pelé věnoval svůj dres kamarádovi a spolubydlícímu z pokoje Didovi. Jeho rodina ho vlastnila desítky let, pak ho věnovala Muzeu sportu v Riu de Janeiro. Poprvé šel dres do aukce v roce 2004, kdy ho nový majitel získal za 105,600 dolarů (tehdy asi 2,75 milionu korun).

V další dražbě byla nyní částka za Pelého dres s číslem 10 mnohonásobně vyšší. Podle údajů Sotheby se jen jeden fotbalový dres prodal dráž. Jednalo se o ten, ve kterém Diego Maradona skóroval „boží rukou“ ve čtvrtfinále MS 1986 a pomohl Argentině k postupu přes Anglii. Tento dres se v roce 2022 vydražil za 9,3 milionu dolarů (tehdy přes 218 milionů korun).

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