Domácí dres českého týmu zařadil The Athletic až na 46. místo, tedy na třetí příčku od konce. Hůře dopadly jen trikoty Kanady a posledního Chorvatska.
Výrobce přitom zdůrazňuje historický odkaz celé české kolekce. Puma uvádí, že dres vzdává hold „hrdinům roku 1996“, kteří tehdy okouzlili fotbalový svět. Připomíná také českého dvouocasého lva či národní hrdost spojenou s legendárním tažením evropským šampionátem.
Autor žebříčku Nick Miller ale s tímto odkazem příliš nesouhlasí. Podle něj je problém především v tom, že Puma prezentuje dres jako poctu týmu, který v roce 1996 došel až do finále mistrovství Evropy, samotný design tomu ale příliš neodpovídá.
„Ve skutečnosti nevypadá vůbec jako ten, ve kterém Česká republika tehdy došla až do finále. Jiný odstín červené, jiné modré detaily, jiný límeček,“ napsal Miller. Dále uvádí, že současná verze působí nevýrazně a postrádá nápad.
Na vrcholu žebříčku se umístily především dresy, které dokázaly propojit tradiční prvky s originálním designem. Do nejlepší desítky se dostaly například Belgie, Austrálie, Španělsko nebo Německo. Třetí místo obsadila Anglie, druhou příčku Brazílie.
Vítězem hodnocení se stala Ghana. Design vychází z tradiční ghanské tkaniny kente a motivů spojených s pavoukem Anansi, významnou postavou místního folklóru. Výsledkem je výrazný pestrobarevný vzor, který podle autora žebříčku patří k nejzajímavějším fotbalovým dresům letošního roku.
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