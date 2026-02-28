Druholigové derby poprvé v Edenu. Remízu pražských „S“ vidělo přes osm tisíc lidí

Opava před týdnem na úvod jara remizovala v Brně s favorizovaným Artisem 3:3 a dobrou formu potvrdila i dnes. Nad Prostějovem doma před přestávkou vedla 2:0, hosté sice ještě do pauzy snížili, ale v druhé půli je přibrzdilo vyloučení Poláška z 63. minuty po druhé žluté kartě. Slezané v dosavadních 17 kolech utrpěli jedinou porážku.
Derby „béček“ Slavie a Sparty se poprvé hrálo na hlavním stadionu červenobílých v Edenu a v hledišti se sešla návštěva, která by byla nadprůměrná i pro většinu zápasů v nejvyšší soutěži. Spartu poslal zkraje první i druhé půle dvakrát do vedení Schánělec, domácí ale vždy našli odpověď.
Remízu zařídil v páté z 11 nastavených minut obránce Mbodji, který na podzim za A-tým Slavie nastupoval v Lize mistrů. V té době už Letenští bránili jen v deseti, v 87. minutě dostal Pech za surovou hru rovnou červenou kartu. Slavia je v neúplné tabulce pátá, Sparta čtrnáctá.
3. Janoščín
41. Dohnálek (vla.)
45+1. Hais
Babka – Lehoczki, Srubek, Janoščín (C), Fabiánek – Čejka (90. Turanjanin), Zálešák, M. Novák, Štěpánek, Papalele – Sy (17. Lacík, 57. Mužík).
Mikulec – Lutonský (56. Jáger), Fišer, Dohnálek, Š. Polášek – Zahradníček, Koudelka (C) (75. Imrana), Kramář (83. Matocha), M. Polášek – Hais (75. Raab), Hranoš (46. Karalić).
Ciupa – Pejša, Búkasí, Darmovzal.
J. Musil – Dziuba, Sokol, Hrdlička, Zapletal, Poturnay.
90+1. Štěpánek
38. Š. Polášek, 73. Koudelka, 86. Imrana
63. Š. Polášek
Rozhodčí: Trska – Dorotík, Dohnal
Počet diváků: 2131
23. Piták
90+5. Mbodji
10. Schánělec
49. Schánělec
Božev – Palaščák, Behenský, Mbodji – Piták (81. Rajnoha), Okonkwo (81. Szywala), Teah, Belžík (88. Horský) – Cedergren (61. Naskos), Necid, Srb (61. Mikulanda).
Zajac – F. Říha, Lilling, S. Pech – M. Kotíšek (63. Vitarigov), Sochůrek (76. Feit), Moudrý (76. M. Jedlička), V. Novák – Kaczmarek (63. Topič), Schánělec, Azaka (88. Krpálek).
Petrenko – Solarte, Chima, Broukal, Kovář, Palivec.
Dominik Kerl – Rebibo, Osmani, Pavlík, Diviš, Pavlo.
40. Piták, 87. Naskos
71. Moudrý, 85. Zajac, 89. Loučka (trenér)
87. S. Pech
Rozhodčí: Opočenský – Kotalík, Matoušek
Počet diváků: 8000
31. Karban (vla.)
Hrdina – Kaká, Hofmann, Texl, Klíma – Juroška, Langer – Rymarenko, Vachoušek, Granečný – Velich.
Melichar – Piško (C), Svoboda, Mulumba, Š. Černý – Šmiga, T. Jedlička – Jakub Urbanec, Karban, Málek – Nghabo.
Andrew – Markovic, Selnar, Kanakimana, Mareš, Vorlický, Břečka, Vedral, Gjorgievski, Janetzký, Cicilia.
Bleha – Vott, Apea, Antwi, Vrána, Jakub Řezníček, Ejedegba, V. Hora, Conte.
Rozhodčí: Radina – Dresler, Jurajda
Tabulka
|1.
|Zbrojovka Brno
|16
|13
|2
|1
|40:13
|41
|2.
|Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3.
|Opava
|17
|8
|8
|1
|29:16
|32
|4.
|Artis Brno
|17
|9
|5
|3
|30:19
|32
|5.
|Slavia Praha B
|17
|7
|3
|7
|29:20
|24
|6.
|Ostrava B
|16
|7
|3
|6
|26:23
|24
|7.
|Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|8.
|Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|9.
|Ústí nad Labem
|17
|6
|3
|8
|30:31
|21
|10.
|České Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11.
|Jihlava
|17
|4
|5
|8
|18:21
|17
|12.
|Prostějov
|17
|4
|4
|9
|18:25
|16
|13.
|Chrudim
|16
|3
|7
|6
|19:32
|16
|14.
|Sparta Praha B
|17
|5
|1
|11
|14:36
|16
|15.
|Vlašim
|16
|3
|4
|9
|22:23
|13
|16.
|Kroměříž
|17
|4
|1
|12
|14:32
|13