Druhá půle je pro nás lekcí, uznal Arteta po Slavii. Soupeře chválil za odhodlání

Výhře, která se po první půli jevila jako nevyhnutelná.
Arsenal dominoval a soupeři nedovolil vůbec nic. Jenže po změně stran mu dovolil se vrátit do hry a měl štěstí, že Slavia ze všech šancí využila jen tu Nowakovu až v samotném závěru. I tak ale měla možnosti na vyrovnání.
„Slavia je kvalitní tým a musím uznat, že druhou půli hrála opravdu dobře. Je neuvěřitelné, jak jsou odhodlaní a jak nepřestávají věřit, že takhle náročný zápas můžou zvládnout. Přidělali nám hodně starostí,“ pronesl Arteta.
Pořádně se vám ulevilo, že?
Musíme si téhle výhry cenit, protože je z venkovního utkání a proti náročnému soupeři. V první půli jsme hráli skvěle, intenzivně, v tempu, dali jsme dva góly a mělo jich být víc. O pauze jsem hráčům říkal, že ještě ani zdaleka není hotovo a že Slavia bude nebezpečná.
Což se potvrdilo.
Od začátku druhé půle jsme to nebyli my snad v každém ohledu. Dělali jsme vše, čemu jsme se chtěli vyhnout. Čekáme od sebe mnohem víc, ale nakonec se nám podařilo to uhrát k vítězství.
Čím ten propad ve druhé půli?
Už jsem pár důvodů řekl a zbytek si nechám pro sebe.
Nakonec vás soupeř dokonce přestřílel.
Už jsem zmiňoval, co nám chybělo, a je to pro nás velká lekce. V první půli jsme si potvrdili, čeho jsme schopní. A z té druhé se musíme poučit. Roli ale hrálo více faktorů. Byl to pro nás třetí venkovní zápas v Lize mistrů, v čemž jsme asi jediní. Ale nechci se na to vymlouvat, protože v první půli jsme hráli tak, jak chceme. Ta druhá měla být lepší a beru za to zodpovědnost.
Ve druhé půli vás podržel brankář Raya. Co řeknete k jeho výkonu?
Zase ukázal svou kvalitu. Víckrát, než jsme čekali, což je na jednu stranu skvělé, ale spíš mě znervózňuje, co se dělo před těmi šancemi, protože se nám takovéhle věci nestávají.
Záložník Rice odehrál celý zápas, což se možná nečekalo.
Zápas to vyžadoval. Odpočíval minulý týden proti Fleetwoodu, takže se mohl dát do kupy. Očekáváme od našich hráčů, že takovýhle program zvládnou. Předvedl dobrý výkon, měl tam několik povedených momentů.
Komu se zápas také povedl, byl útočník Gyökeres, jenž dal gól a na další přihrál.
Hrál velmi dobře. Věděli jsme, že mu tenhle zápas může sednout. A není to jenom o asistenci a gólu. Celkově se skvěle zapojoval do mezihry a velmi dobře chápal, co od něj v danou chvíli potřebujeme. Takovéhle utkání potřeboval.