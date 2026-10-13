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Druhá výhra v Youth League. Mladí slávisté si pohodlně poradili se Sabahem

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  15:26aktualizováno  15:26
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Slávista Jakub Kolísek (vpravo) v utkání Youth League na Tottenhamu. Český tým v Londýně utrpěl nevídaný debakl 1:9. | foto: www.slavia.cz

Fotbalisté Slavie do 19 let uspěli i ve druhém utkání ligové fáze Youth League. Po zářijové výhře nad Lens zvítězili na hřišti Sabahu Baku 3:0. Další utkání v soutěži, která je mládežnickou obdobou Ligy mistrů, odehrají Pražané za týden na půdě istanbulského Fenerbahce.

Slavia rozhodla o úterní výhře už v úvodním dějství, kdy se trefili Szywala a z penalty Kotrba. Po změně stran oslabil hosty vyloučením stoper Solarte, přesto Pražané ještě zvýšili skóre. V nastavení se prosadil střídající Savovič.

Ligová fáze Youth League kopíruje Ligu mistrů. Hraje se rovněž systémem s 36 kluby v jedné tabulce, na rozdíl od prestižní soutěže pro A-týmy má ale jen šest místo osmi kol. Do vyřazovacích bojů postoupí prvních 22 celků.

Mladí slávisté hrají ligovou fázi Youth League podruhé za sebou díky účasti svých starších kolegů v elitní soutěži. V minulé sezoně obsadili v tabulce 20. místo a těsně prošli do vyřazovací části, v níž hned na úvod vypadli s lisabonskou Benfikou.

Youth League se v této sezoně zúčastní i Hradec Králové, který coby český dorostenecký šampion bude hrát druhou větev soutěže - mistrovskou část. Úvodní soupeř Východočechů vzejde z duelu mezi maltskou Vallettou a albánským Partizani. České maximum v Youth League drží Příbram, která v sezoně 2015/16 došla do osmifinále.

Youth League pro fotbalisty do 19 let – 2. kolo

Sabah - Slavia Praha 0:3 (0:2)
Branky: 5. Szywala, 40. Kotrba z pen., 90.+4 Savovič. ČK: 49. Solarte (Slavia).

Sestava Slavie: Suchý - Barčot, Kočvara, Solarte, Palivec (57. Savovič) - Szywala (65. Kuneš), Rajnoha, Palaščák - Kotrba (76. Cedergren), Mašek (65. Kratochvíl), Potměšil (57. Skokan). Trenér: Titěra.

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