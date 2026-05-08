Lehečka a Bartůňková jsou ve třetím kole, Muchová v Římě dohrála

Turnaj skončil také pro vítěze 24 grandslamů a světovou čtyřku Srba Novaka Djokoviče. Šestinásobný šampion turnaje nestačil už ve 2. kole na 79. hráče světa Chorvata Dina Prižmiče, kterému podlehl 6:2, 2:6. 4:6.
Čtyřiadvacetiletý Lehečka zdolal o 12 let staršího Struffa i ve třetím vzájemném utkání. Duel, který byl uprostřed druhého setu přerušen skoro na dvě hodiny kvůli dešti, vyhrál i díky sedmi esům a 22 vítězným míčům. V dalším utkání ho čeká třiadvacátý nasazený Nor Casper Ruud.
Lehečka získal první set až v tiebreaku, v němž prohrával 0:2, ale nakonec zvítězil 7:4. Ve druhé sadě Lehečka přišel ve třetí hře o servis, ale manko brejku ihned smazal. Za stavu 4:3 pro českého hráče byl duel přerušen kvůli dešti. Lehečka po návratu na kurt soupeři okamžitě vzal podání a následně využil na servisu první mečbol.
Kompletní tenisové výsledky
Muchová, která měla v 1. kole volný los, prohrála s Potapovovou po hodině a 35 minutách. V šestém vzájemném utkání Rakušance podlehla podruhé, když nenavázala na předchozí tři vítězství. Vypracovala si osm brejkbolů, ale využila jediný.
Finalistka Roland Garros z roku 2023 ztratila první set po nevydařené koncovce, v níž přišla dvakrát o servis. V úvodu druhého setu ztratila Muchová podání znovu a nepomohla jí ani pauza kvůli dešti. Potapovová po návratu na kurt utekla do vedení 4:0 a duel následně doservírovala.
Na kurtu jsou ještě Vít Kopřiva, který hraje s Francouzem Ugem Humbertem, a Karolína Plíšková, jež zápolí s Rumunkou Jaqueline Cristianovou.
Djokovič úvodní zápas nezvládl
Osmatřicetiletý Djokovič, který absolvoval po zranění pravého ramene první utkání po bezmála dvou měsících, prohrál s Prižmičem po více než dvou hodinách. Při svém devatenáctém startu v Římě, kde triumfoval naposledy v roce 2022, poprvé nezvládl úvodní zápas.
Ačkoliv Djokovič získal první sadu za 41 minut, ve druhém setu doplatil na špatný úvod. Brzy prohrával 0:4, manko už nedohnal a Prižmič si vynutil třetí set. V něm rozhodl pátý game, kde rodák z Bělehradu přišel o podání a ztrátu už nedohnal.
Turnaj v Římě
antuka
Muži (dotace 8 235 540 eur):
Ženy (dotace 7 228 080 eur):