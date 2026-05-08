Lehečka a Bartůňková jsou ve třetím kole, Muchová v Římě dohrála

Autor: ,
  21:01aktualizováno  21:01
Jiří Lehečka postoupil na turnaji v Římě do 3. kola. Třináctý tenista světa porazil na antuce v italské metropoli Jana-Lennarda Struffa 7:6, 6:3. Nikola Bartůňková, která se do hlavní soutěže dostala jako lucky loser, zdolala Tyru Caterinu Grantovou 4:6, 6:3, 6:4. Světová jedenáctka Karolína Muchová podlehla Anastasii Potapovové 3:6, 2:6.

Jiří Lehečka se natahuje po míčku ve čtvrtfinále turnaje v Madridu. | foto: Reuters

Turnaj skončil také pro vítěze 24 grandslamů a světovou čtyřku Srba Novaka Djokoviče. Šestinásobný šampion turnaje nestačil už ve 2. kole na 79. hráče světa Chorvata Dina Prižmiče, kterému podlehl 6:2, 2:6. 4:6.

Čtyřiadvacetiletý Lehečka zdolal o 12 let staršího Struffa i ve třetím vzájemném utkání. Duel, který byl uprostřed druhého setu přerušen skoro na dvě hodiny kvůli dešti, vyhrál i díky sedmi esům a 22 vítězným míčům. V dalším utkání ho čeká třiadvacátý nasazený Nor Casper Ruud.

Lehečka získal první set až v tiebreaku, v němž prohrával 0:2, ale nakonec zvítězil 7:4. Ve druhé sadě Lehečka přišel ve třetí hře o servis, ale manko brejku ihned smazal. Za stavu 4:3 pro českého hráče byl duel přerušen kvůli dešti. Lehečka po návratu na kurt soupeři okamžitě vzal podání a následně využil na servisu první mečbol.

Kompletní tenisové výsledky

Muchová, která měla v 1. kole volný los, prohrála s Potapovovou po hodině a 35 minutách. V šestém vzájemném utkání Rakušance podlehla podruhé, když nenavázala na předchozí tři vítězství. Vypracovala si osm brejkbolů, ale využila jediný.

Finalistka Roland Garros z roku 2023 ztratila první set po nevydařené koncovce, v níž přišla dvakrát o servis. V úvodu druhého setu ztratila Muchová podání znovu a nepomohla jí ani pauza kvůli dešti. Potapovová po návratu na kurt utekla do vedení 4:0 a duel následně doservírovala.

Na kurtu jsou ještě Vít Kopřiva, který hraje s Francouzem Ugem Humbertem, a Karolína Plíšková, jež zápolí s Rumunkou Jaqueline Cristianovou.

Djokovič úvodní zápas nezvládl

Osmatřicetiletý Djokovič, který absolvoval po zranění pravého ramene první utkání po bezmála dvou měsících, prohrál s Prižmičem po více než dvou hodinách. Při svém devatenáctém startu v Římě, kde triumfoval naposledy v roce 2022, poprvé nezvládl úvodní zápas.

Novak Djokovič se loučí s diváky na turnaji v Římě.

Ačkoliv Djokovič získal první sadu za 41 minut, ve druhém setu doplatil na špatný úvod. Brzy prohrával 0:4, manko už nedohnal a Prižmič si vynutil třetí set. V něm rozhodl pátý game, kde rodák z Bělehradu přišel o podání a ztrátu už nedohnal.

Turnaj v Římě

antuka

Muži (dotace 8 235 540 eur):
Dvouhra - 2. kolo:
Lehečka (11-ČR) - Struff (Něm.) 7:6 (7:4), 6:3

Ženy (dotace 7 228 080 eur):
Dvouhra - 2. kolo:
Potapovová (Rak.) - Muchová (11-ČR) 6:3, 6:2

Vstoupit do diskuse

Lehečka a Bartůňková jsou ve třetím kole, Muchová v Římě dohrála

Jiří Lehečka se natahuje po míčku ve čtvrtfinále turnaje v Madridu.

Trump oznámil třídenní příměří ve válce Ruska a Ukrajiny. Dohodu potvrdila i Moskva

Americký prezident Donald Trump opouští Bílý dům ve Washingtonu, aby se vydal...

Fico je v Moskvě, kde se sejde s prezidentem Putinem. Blíží se konec války, řekl

Rusko si připomíná konec Velké vlastenecké války, tedy 80. výročí porážky...

Bude to hit jako Waka Waka? Shakira nazpívala oficiální píseň pro MS ve fotbale

Kolumbijská zpěvačka Shakira.

Útokem na Hartovu trofej. Třemi uchazeči jsou McDavid, MacKinnon a Kučerov

Zleva Nikita Kučerov, Nathan MacKinnon a Connor McDavid

Labouristé ve Walesu utrpěli porážku, Reform UK v Anglii získala přes 1000 míst

Předseda britské strany Reform UK Nigel Farage reaguje při setkání s nově...

Poslední slovo

Dva Indové na trávníku aneb Jak britské ministerstvo vnitra nepomáhá přistěhovalcům, co touží odjet domů

Iva Pekárková.

V Českém Švýcarsku zůstává uzavřená jen oblast, kde hořelo. Hasiči místo stále kontrolují

Cedule o zákazu vstupu na cestu u požářiště, kterou instalovali strážci...

Prezidenta rozladilo, jak se Babiš zpozdil. Nejsem Pavlův podřízený, řekl premiér

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Obří pokuta pro kohouty z Realu. Valverde i Tchouaméni zaplatí půl milionu eur

Federico Valverde a Aurélien Tchouaméni.

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Nehoda auta zkomplikovala dopravu na dálnici D8, dva lidé skončili v nemocnici

Havárie osobního vozidla omezila provoz na dálnici D8 na 21 km ve směru Ústí...

Česko si nedokáže představit, že by se vzdalo práva veta v EU, řekl v Berlíně Macinka

Český ministr zahraničí Petr Macinka a německý ministr zahraničí Johann...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.