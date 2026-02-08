2. den ZOH ONLINE: Šokující zlato Maděrové, do akce jde rychlobruslař Jílek

  10:52aktualizováno  13:27
Druhý den programu zimních olympijských her v Miláně a Cortině přinesl české výpravě první medaili, a hned zlatou! Snowboardistka Zuzana Maděrová zastoupila výpadek Ester Ledecké a senzačně vyhrála paralelní obří slalomu. Biatlonová smíšená štafeta doběhla jedenáctá. Premiéru si odškrtne rychlobruslař Metoděj Jílek na pětikilometrové trati.
Snowboardistka Zuzana Maděrová (uprostřed) se zakusuje do zlaté medaile.

Snowboardistka Zuzana Maděrová (uprostřed) se zakusuje do zlaté medaile. | foto: AP

Olympijští šampioni v paralelním obřím slalomu na snowboardu. Češka Zuzana...
Zuzana Maděrová a její oslavný skok na stupních vítězů po zisku zlaté medaile.
Ital Tommaso Giacomel vede chumel biatlonistů v úvodu smíšené štafety.
Německá biatlonistka Franziska Preussová při smíšené štafetě.
Top momenty 2. dne ZOH 2026

V závodě snowboardistek Zuzana Maděrová pomstila Ester Ledeckou, která ze závodu nečekaně vypadla už ve čtvrtfinále s Rakušankou Payerovou. Stejnou soupeřku totiž Maděrová porazila ve finálové jízdě. Dvaadvacetiletá rodačka z Liberce se stala první českou medailistkou těchto her!

Už v kvalifikaci z mužského závodu v paralelním obřím slalomu vypadl snowboardista Kryštof Minárik. (zpravodajství ze snowboardingu)

V soutěži mixů curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský. překvapivě zdolali norské obhájce stříbra 6:3. Bez šance na postup do play off se v dalších soubojích pokusí vylepšit současnou sedmou pozici. Od 14:35 čekají mladé Čechy Italové. Ti mají zatím ze šesti zápasů bilanci čtyř vítězství.(zpravodajství z curlingu)

Sjezd žen poznamenalo vážné zranění americké hvězdy Lindsey Vonnové. I přes neúčast Ester Ledecké mělo české lyžování na startu hned trojnásobné zastoupení. Trio Barbora Nováková, Alena Labaštová a Elisa Maria Negri náročnou trať zvládlo dokončit a reprezentantky se srovnaly mezi 25. a 31. místo. (zpravodajství ze sjezdu)

Trojnásobné zastoupení mělo Česko také v běžeckém skiatlonu ve Val di Fiemme. Za fenomenálním Norem Klaebem doběhl nejrychleji Michal Novák na 19. místě. Matyáš Bauer skončil 29. a Mike Ophoff čtyřicátý. (zpravodajství ze skiatlonu)

Kvarteto českých biatlonistů Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová skončilo v závodě smíšených štafet i vinou trestného okruhu jedenácté. Pro první biatlonové zlato na olympijských hrách si dojela Francie. (zpravodajství z biatlonu)

Český program ve 2. den olympiády 2026

ČasSportDisciplínaČeši
09:00Snowboarding🏂paralelní obří slalom ženy kvalifikaceEster Ledecká – 1. místo, Zuzana Maděrová – 2.
09:30Snowboarding🏂paralelní obří slalom muži kvalifikaceKryštof Minárik – 30.
10:00Snowboarding🏂paralelní obří slalom ženy eliminační koloEster Ledecká – 1., Zuzana Maděrová – 2.
10:05Curling🥌smíšené dvojice 10. kolo Norsko - Česko 3:6Vít Chabičovský, Julie Zelingrová
10:30Snowboarding🏂paralelní obří slalom muži eliminační koloKryštof Minárik – nepostoupil
11:30Alpské lyžování🎿sjezd ženy FINÁLEBarbora Nováková – 25., Alena Labaštová – 29., Elisa Maria Negri – 31.
12:30Běh na lyžích⛷️skiatlon muži (10 km + 10 km) FINÁLEMichal Novák – 19., Matyáš Bauer – 29., Mike Ophoff – 40.
13:00Snowboarding🏂paralelní obří slalom ženy i muži FINÁLEZuzana Maděrová ZLATO, Ester Ledecká – čtvrtfinále
14:05Biatlon🎯smíšená štafetaVítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková, Markéta Davidová – 11.
14:35Curling🥌smíšené dvojice 11. kolo Itálie - ČeskoVít Chabičovský, Julie Zelingrová
16:00Rychlobruslení⛸5000 m muži FINÁLEMetoděj Jílek
17:00Saně🛷jednotlivci muži 3. jízdaOndřej Hyman
18:34Saně🛷jednotlivci muži 4. jízda FINÁLEOndřej Hyman
19:30Snowboarding🏂big air ženy kvalifikace - 1. jízdaLaura Záveská
20:15Snowboarding🏂big air ženy kvalifikace - 2. jízdaLaura Záveská
21:00Snowboarding🏂big air ženy kvalifikace - 3. jízdaLaura Záveská
21:10Hokej ženy🏒skupina A: Česko - FinskoČeský tým žen

Závod rychlobruslařů na 5000 metrů začíná přesně v 16:00. Metoděj Jílek byl nalosován do předposlední rozjížďky s jedním z hlavních favoritů Norem Sanderem Eitremem. Domácí hvězda Davide Ghiotto startuje před česko-norskou dvojicí, další favorit Timothy Loubineaud z Francie závod uzavírá.

Třetí a čtvrtou jízdu absolvuje v pozdním odpoledni sáňkař Ondřej Hyman, který v sobotní části závodu zaznamenal 21. místo.

Kvalifikace v Big Airu čeká na Lauru Záveskou. Devatenáctiletá česká snowboardistka už má v této disciplíně na kontě 28. místo z mistrovství světa.

Vrchol večera obstarají hokejistky, které nastoupí ve 21:10 proti Finsku. Češkám se na turnaji zatím nedaří tak, jak by si představovaly. Po jasné prohře s Američankami 1:5 si nechaly utéct vedení nad Švýcarkami a nakonec jim podlehly 3:4 na nájezdy.

