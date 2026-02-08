Top momenty 2. dne ZOH 2026
- 9:00/13:00 paralelní obří slalom – Ester Ledecká
- 14:05 biatlon – smíšená štafeta
- 16:00 rychlobruslení, 5000 m – Metoděj Jílek
Kvalifikace snowboardistek v paralelním obřím slalomu dopadla z českého pohledu skvěle. Český tým má v disciplíně hned dvě naděje na úspěch, a obě to potvrdily. Dvojnásobná olympijská šampionka Ester Ledecká byla nejrychlejší, Zuzana Maděrová, která v této sezoně už skončila třikrát na stupních vítězů ve Světovém poháru, zajela druhý nejlepší čas.
Vyřazovací jízdy startují ve 13:00, pokud by se Češky dostaly až do finále, nastoupí k němu ve 14:29.
Současně se ženami vstoupil do paralelního obřího slalomu i snowboardista Kryštof Minárik, ale ten naopak skončil až u konce výsledkové listiny a do závěrečných bojů nepostoupil. (zpravodajství ze snowboardingu)
Český program ve 2. den olympiády 2026
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|09:00
|Snowboarding🏂
|paralelní obří slalom ženy kvalifikace
|Ester Ledecká – 1. místo, Zuzana Maděrová – 2.
|09:30
|Snowboarding🏂
|paralelní obří slalom muži kvalifikace
|Kryštof Minárik – 31.
|10:00
|Snowboarding🏂
|paralelní obří slalom ženy eliminační kolo
|Ester Ledecká – 1., Zuzana Maděrová – 2.
|10:05
|Curling🥌
|smíšené dvojice 10. kolo Norsko - Česko
|Vít Chabičovský, Julie Zelingrová
|10:30
|Snowboarding🏂
|paralelní obří slalom muži eliminační kolo
|Kryštof Minárik
|11:30
|Alpské lyžování🎿
|sjezd ženy FINÁLE
|Barbora Nováková, Alena Labaštová
|12:30
|Běh na lyžích⛷️
|skiatlon muži (10 km + 10 km) FINÁLE
|Michal Novák, Matyáš Bauer, Mike Ophoff,
|13:00
|Snowboarding🏂
|paralelní obří slalom ženy i muži FINÁLE
|? Ester Ledecká, Zuzana Maděrová, Kryštof Minárik
|14:05
|Biatlon🎯
|smíšená štafeta
|Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková, Markéta Davidová
|14:35
|Curling🥌
|smíšené dvojice 11. kolo Itálie - Česko
|Vít Chabičovský, Julie Zelingrová
|16:00
|Rychlobruslení⛸
|5000 m muži FINÁLE
|Metoděj Jílek
|17:00
|Saně🛷
|jednotlivci muži 3. jízda
|Ondřej Hyman
|18:34
|Saně🛷
|jednotlivci muži 4. jízda FINÁLE
|Ondřej Hyman
|19:30
|Snowboarding🏂
|big air ženy kvalifikace - 1. jízda
|Laura Záveská
|20:15
|Snowboarding🏂
|big air ženy kvalifikace - 2. jízda
|Laura Záveská
|21:00
|Snowboarding🏂
|big air ženy kvalifikace - 3. jízda
|Laura Záveská
|21:10
|Hokej ženy🏒
|skupina A: Česko - Finsko
|Český tým žen
Dopoledne má na programu další zápas česká smíšená dvojice curlerů. Julie Zelingrová a Vít Chabičovský mohli v sobotu konečně slavit vítězství, když přehráli Korejce 9:4. Následně ale prohráli 3:10 se Švýcary a přišli o poslední šanci na postup do play off.
V neděli je nejprve vyzvou Norové, kteří zatím ze šesti utkání vyhráli dvě, nad Švédy a Estonci. Ve 14:35 pak mladé Čechy čekají Italové. Ti mají zatím ze šesti zápasů bilanci čtyř vítězství.
Sjezd žen absolvují Barbora Nováková, Alena Labaštová a Elisa Maria Negri. Kvůli mlze byl předčasně ukončený sobotní trénink, Češky tak nedostaly možnost si trať poslední den před závodem vyzkoušet.
Půl hodinu po poledni startují běžci na lyžích do skiatlonu. Česko má v závodě trojnásobné zastoupení. Ve Val di Fiemme se představí Michal Novák, Matyáš Bauer a Mike Ophoff.
Ve 14:05 začíná biatlonový program v Anterselvě, který otevírá smíšená štafeta. V té jsou Češi stříbrnými medailisty z mistrovství světa a bronzoví z posledního závodu Světového poháru před olympiádou.
V neděli sází trenéři na kvarteto Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová. Zlato z Pekingu obhajují Norové, na úspěch si myslí i domácí Italové.
Závod rychlobruslařů na 5000 metrů začíná přesně v 16:00. Metoděj Jílek byl nalosován do předposlední rozjížďky s jedním z hlavních favoritů Norem Sanderem Eitremem. Domácí hvězda Davide Ghiotto startuje před česko-norskou dvojicí, další favorit Timothy Loubineaud z Francie závod uzavírá.
Třetí a čtvrtou jízdu absolvuje v pozdním odpoledni sáňkař Ondřej Hyman, který v sobotní části závodu zaznamenal 21. místo.
Kvalifikace v Big Airu čeká na Lauru Záveskou. Devatenáctiletá česká snowboardistka už má v této disciplíně na kontě 28. místo z mistrovství světa.
Vrchol večera obstarají hokejistky, které nastoupí ve 21:10 proti Finsku. Češkám se na turnaji zatím nedaří tak, jak by si představovaly. Po jasné prohře s Američankami 1:5 si nechaly utéct vedení nad Švýcarkami a nakonec jim podlehly 3:4 na nájezdy.