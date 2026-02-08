2. den ZOH ONLINE: Snowboardistky ovládly kvalifikaci, v akci Jílek i biatlonisté

Autor: ,
  10:52aktualizováno  10:56
Velmi nabitý program českých sportovců ve druhém soutěžním dni zimních olympijských her začal skvěle. V kvalifikaci paralelního obřího slalomu byly Ester Ledecká a Zuzana Maděrová nejrychlejší ze všech a do finálové fáze půjdou jako favoritky. Po poledni startuje smíšená štafeta jakožto první biatlonové klání her, premiéru pod pěti kruhy si odškrtne rychlobruslař Metoděj Jílek na pětikilometrové trati. Do toho hrají hokejistky i curleři, do akce se zapojí také lyžaři a sáňkař Ondřej Hyman.
Ester Ledecká během paralelního obřího slalomu snowboardistek.

Ester Ledecká během paralelního obřího slalomu snowboardistek. | foto: Reuters

Cílový prostor ženského sjezdu v Cortině.
Alan Kildow, tatínek Lindsey Vonnové.
Ester Ledecká během paralelního obřího slalomu snowboardistek.
Česká univerzálka Ester Ledecká.
31 fotografií

Top momenty 2. dne ZOH 2026

Kvalifikace snowboardistek v paralelním obřím slalomu dopadla z českého pohledu skvěle. Český tým má v disciplíně hned dvě naděje na úspěch, a obě to potvrdily. Dvojnásobná olympijská šampionka Ester Ledecká byla nejrychlejší, Zuzana Maděrová, která v této sezoně už skončila třikrát na stupních vítězů ve Světovém poháru, zajela druhý nejlepší čas.

Vyřazovací jízdy startují ve 13:00, pokud by se Češky dostaly až do finále, nastoupí k němu ve 14:29.

Současně se ženami vstoupil do paralelního obřího slalomu i snowboardista Kryštof Minárik, ale ten naopak skončil až u konce výsledkové listiny a do závěrečných bojů nepostoupil. (zpravodajství ze snowboardingu)

Český program ve 2. den olympiády 2026

ČasSportDisciplínaČeši
09:00Snowboarding🏂paralelní obří slalom ženy kvalifikaceEster Ledecká – 1. místo, Zuzana Maděrová – 2.
09:30Snowboarding🏂paralelní obří slalom muži kvalifikaceKryštof Minárik – 31.
10:00Snowboarding🏂paralelní obří slalom ženy eliminační koloEster Ledecká – 1., Zuzana Maděrová – 2.
10:05Curling🥌smíšené dvojice 10. kolo Norsko - ČeskoVít Chabičovský, Julie Zelingrová
10:30Snowboarding🏂paralelní obří slalom muži eliminační koloKryštof Minárik
11:30Alpské lyžování🎿sjezd ženy FINÁLEBarbora Nováková, Alena Labaštová
12:30Běh na lyžích⛷️skiatlon muži (10 km + 10 km) FINÁLEMichal Novák, Matyáš Bauer, Mike Ophoff,
13:00Snowboarding🏂paralelní obří slalom ženy i muži FINÁLE? Ester Ledecká, Zuzana Maděrová, Kryštof Minárik
14:05Biatlon🎯smíšená štafetaVítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková, Markéta Davidová
14:35Curling🥌smíšené dvojice 11. kolo Itálie - ČeskoVít Chabičovský, Julie Zelingrová
16:00Rychlobruslení⛸5000 m muži FINÁLEMetoděj Jílek
17:00Saně🛷jednotlivci muži 3. jízdaOndřej Hyman
18:34Saně🛷jednotlivci muži 4. jízda FINÁLEOndřej Hyman
19:30Snowboarding🏂big air ženy kvalifikace - 1. jízdaLaura Záveská
20:15Snowboarding🏂big air ženy kvalifikace - 2. jízdaLaura Záveská
21:00Snowboarding🏂big air ženy kvalifikace - 3. jízdaLaura Záveská
21:10Hokej ženy🏒skupina A: Česko - FinskoČeský tým žen

Dopoledne má na programu další zápas česká smíšená dvojice curlerů. Julie Zelingrová a Vít Chabičovský mohli v sobotu konečně slavit vítězství, když přehráli Korejce 9:4. Následně ale prohráli 3:10 se Švýcary a přišli o poslední šanci na postup do play off.

V neděli je nejprve vyzvou Norové, kteří zatím ze šesti utkání vyhráli dvě, nad Švédy a Estonci. Ve 14:35 pak mladé Čechy čekají Italové. Ti mají zatím ze šesti zápasů bilanci čtyř vítězství.

Sjezd žen absolvují Barbora Nováková, Alena Labaštová a Elisa Maria Negri. Kvůli mlze byl předčasně ukončený sobotní trénink, Češky tak nedostaly možnost si trať poslední den před závodem vyzkoušet.

Půl hodinu po poledni startují běžci na lyžích do skiatlonu. Česko má v závodě trojnásobné zastoupení. Ve Val di Fiemme se představí Michal Novák, Matyáš Bauer a Mike Ophoff.

Ve 14:05 začíná biatlonový program v Anterselvě, který otevírá smíšená štafeta. V té jsou Češi stříbrnými medailisty z mistrovství světa a bronzoví z posledního závodu Světového poháru před olympiádou.

V neděli sází trenéři na kvarteto Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová. Zlato z Pekingu obhajují Norové, na úspěch si myslí i domácí Italové.

Závod rychlobruslařů na 5000 metrů začíná přesně v 16:00. Metoděj Jílek byl nalosován do předposlední rozjížďky s jedním z hlavních favoritů Norem Sanderem Eitremem. Domácí hvězda Davide Ghiotto startuje před česko-norskou dvojicí, další favorit Timothy Loubineaud z Francie závod uzavírá.

Třetí a čtvrtou jízdu absolvuje v pozdním odpoledni sáňkař Ondřej Hyman, který v sobotní části závodu zaznamenal 21. místo.

Kvalifikace v Big Airu čeká na Lauru Záveskou. Devatenáctiletá česká snowboardistka už má v této disciplíně na kontě 28. místo z mistrovství světa.

Vrchol večera obstarají hokejistky, které nastoupí ve 21:10 proti Finsku. Češkám se na turnaji zatím nedaří tak, jak by si představovaly. Po jasné prohře s Američankami 1:5 si nechaly utéct vedení nad Švýcarkami a nakonec jim podlehly 3:4 na nájezdy.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.