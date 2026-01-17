Druhý titul pro Menšíka! Ve finále v Aucklandu odvracel setboly a pálil esa

Dvacetiletý Menšík, jenž na turnaji ATP 250 na Novém Zélandu plnil roli nasazené trojky, porazil o pět let staršího Báeze za hodinu a 24 minut. Pomol si 18 esy a celkově 24 vítěznými míči.
První set získal díky brejku v šesté hře, sám v úvodním dějství o servis nepřišel a nastřílel hned jedenáct es.
Ve druhém setu si oba hráči drželi podání až do dramatické koncovky. Světová osmnáctka Menšík v ní sice získal brejk na 6:5, utkání ale nedoservíroval, a tak rozhodla až zkrácená hra.
V ní český tenista za stavu 3:6 odvrátil tři setboly, poté se dostal ke dvěma mečbolům a druhý po Argentincově dlouhém bekhendu využil. A mohl začít jásat.
„Byl to skvělý týden,“ cituje ho turnajový web. „Jsem rád, že po dovolené a předsezonní přípravě jsem se na okruh vrátil s novou energií. Jsem moc šťastný, že jsem hned takhle na začátku roku dokázal najít svou hru. Z vítězství mám velkou radost.“
V Aucklandu vyhrál čtyři zápasy, z toho dva v pátek. Báezovi, 39. hráči žebříčku, připravil vůbec první porážku v sezoně, Argentinec předtím zdolal například Američany Taylora Fritze a Bena Sheltona. Ale na českou hvězdu už nestačil.
Rodák z Prostějova se stal nejmladším vítězem turnaje od roku 2009, kdy tam triumfoval jiný Argentinec Juan Martín del Potro.
Uspěl ve druhém finále po sobě, loni premiérově triumfoval v Miami, kde ve finále porazil Srba Novaka Djokoviče. Boj o titul tak zatím prohrál jen před dvěma lety v Dauhá.
V Aucklandu se stal pátým českým vítězem, naposledy tam slavil v roce 2015 Jiří Veselý. V minulosti turnaj ovládli také Jiří Novák, Karel Nováček či Miloslav Mečíř.
Díky triumfu se svěřenec trenéra Tomáše Josefuse posune v žebříčku ATP z 18. místa na 17. Do Australian Open vstoupí v úterý proti Španělu Pablu Carreňovi.
Tenisový turnaj mužů v Aucklandu
tvrdý povrch, dotace 700.045 dolarů
Dvouhra - finále:
Sisková v deblovém finále v Hobartu prohrála
Česká tenistka Anna Sisková s Belgičankou Magali Kempenovou nezískaly deblový titul v Hobartu. Ve finále podlehly polsko-indonéské dvojici Katarzyna Piterová, Janice Tjenová dvakrát 2:6. Dvouhru v Tasmánii ovládla Italka Elisabetta Cocciarettová, jež turnaj začínala v kvalifikaci.
Sisková s Kempenovou usilovaly o druhý společný titul, loni v únoru získaly trofej v Kluži. Naopak podruhé se dočkala vítězného finále čtyřiadvacetiletá Cocciarettová, která v generálce na Australian Open přehrála třetí nasazenou Američanku Ivu Jovicovou 6:4, 6:4.
Tenisový turnaj žen v Hobartu
tvrdý povrch, dotace 283.347 dolarů
Čtyřhra - finále: