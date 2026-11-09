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Zlatý míč má, ale do ideální jedenáctky se kanonýr Kane v anketě FIFPRO nevešel

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  19:18aktualizováno  19:18
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Bayern Mnichov a jeho fanoušci vzdali hold Harrymu Kaneovi před sobotním trhákem německé bundesligy proti Borussii Dortmund. | foto: Reuters

Anglický útočník Harry Kane sice před dvěma týdny získal Zlatý míč pro nejlepšího světového fotbalistu, ale do nejlepší jedenáctky letošního roku se nevešel. Kanonýr Bayernu Mnichov chybí v týmu, který svými hlasy vybírali samotní hráči v anketě FIFPRO.

V anketě hráčské organizace hlasovalo téměř 20 tisíc fotbalistů ze 73 zemí, kteří sestavili útok Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi a Lamine Yamal. Kane byl mezi útočníky s 27,6 procenty hlasů až pátý, na čtvrtého Haalanda mu chybělo 0,8 procenta.

Devětatřicetiletý Messi se vrátil do ideální jedenáctky FIFPRO poprvé od roku 2023 a vlastní rekord rozšířil o 18. účast. Hvězdný fotbalista Interu Miami, jenž letos dovedl Argentinu do finále mistrovství světa a poté ukončil reprezentační kariéru, je ve výběru jediným hráčem mimo evropské soutěže.

Španělští mistři světa mají v jedenáctce čtyři zástupce: vedle Yamala jsou v ní brankář David Raya, obránce Pau Cubarsí a záložník Rodri. Raya byl sice na MS dvojkou Unaie Simóna, ale ocenění se dočkal za své výkony v Arsenalu, s nímž získal titul v Premier League.

Nejlepší jedenáctka roku podle FIFPRO

Brankář: David Raya (Šp./Arsenal).

Obránci: Pau Cubarsí (Šp./Barcelona), Ašraf Hakimí (Mar./Paris Saint-Germain), Nuno Mendes (Portug./Paris Saint-Germain).

Záložníci: Jude Bellingham (Angl./Real Madrid), Rodri (Šp./Manchester City, Barcelona), Vitinha (Portug./Paris Saint-Germain).

Útočníci: Erling Haaland (Nor./Manchester City), Kylian Mbappé (Fr./Real Madrid), Lionel Messi (Arg./Inter Miami), Lamine Yamal (Šp./Barcelona).

Cubarsí přijede jako Zlatý chlapec

Španělský obránce Pau Cubarsí korunoval úspěšný rok na klubové i reprezentační úrovni ziskem ocenění Zlatý chlapec pro nejlepšího mladého fotbalistu. Devatenáctiletý stoper Barcelony se ve čtvrtek s národním mužstvem představí v Praze na Letné v utkání Ligy národů.

Cubarsí byl v létě jedním z klíčových hráčů Španělska při triumfu na mistrovství světa a byl vyhlášen nejlepším mladým fotbalistou turnaje. Je také lídrem obranné řady Barcelony, s níž letos slavil druhý mistrovský titul za sebou.

„Jsem na toto ocenění hodně pyšný a děkuji všem lidem, kteří pro mě hlasovali,“ uvedl Cubarsí ve videu na webu italského deníku Tuttsport, jenž anketu od roku 2003 organizuje. O držiteli trofeje rozhodují novináři, kteří hlasují pro fotbalisty mladší 21 let a hrající v Evropě v nejvyšších soutěžích jednotlivých zemí.

Pau Cubarsí (22. ledna 2007) hraje na pozici středního obránce za FC Barcelona a za španělský národní tým.

Cubarsí vyhrál anketu teprve jako druhý obránce po Nizozemci Matthijsi de Ligtovi v roce 2018. „Pro nás obránce je těžší získat uznání. Nejsme tolik vidět,“ uvedl mladý Katalánec, jenž přispěl k tomu, že Španělsko na cestě k zisku titulu inkasovalo pouze jeden gól.

Od roku 2021 je Cubarsí čtvrtým Zlatým chlapcem z Barcelony po Pedrim, Gavim a Lamineu Yamalovi. V roce 2005 získala cenu pozdější barcelonská legenda Lionel Messi.

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