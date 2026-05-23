ONLINE: Dukla - Baník 0:2, druhý vlastní gól, domácí míří do druhé ligy

Autor:
  14:12aktualizováno  15:16
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Dukla Praha, nebo Baník Ostrava? Jeden z nich po vzájemném utkání sestoupí do druhé ligy, druhý půjde do baráže proti druhému týmu druhé ligy. Nejsledovanější duel fotbalového víkendu v Česku můžete od 14.00 sledovat v online reportáži.
Fotbalisté ostravského Baníku se radují z první branky proti Dukle Praha.

Fotbalisté ostravského Baníku se radují z první branky proti Dukle Praha. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Fanoušci ostravského Baníku se valí na stadion pražské Dukly.
Fanoušci ostravského Baníku se valí na stadion pražské Dukly.
Fanoušci ostravského Baníku se valí na stadion pražské Dukly.
Choreo fanoušků Baníku Ostrava před zápasem proti Dukle Praha.
10 fotografií

Zbývá poslední zápas, oba týmy mají stejně bodů. Pokud utkání skončí remízou, sestupuje Baník. Při bodové rovnosti totiž rozhoduje postavení po základní části, Dukla byla čtrnáctá a Ostrava šestnáctá.

Dukla se přímému sestupu mohla vyhnout už minulý týden, ale v Teplicích prohrála. Navíc přišla o tři hráče základní sestavy: Kozma má trest za žluté karty, Hunal s Millou za vyloučení.

Baník minulé dějství přežil právě díky pomoci Teplic, vydřenou výhrou nad Zlínem dostal svou záchranu do svých rukou.

Chance Liga 2025/2026
23. 5. 2026 14:00
Zápas probíhá
Dukla : Ostrava 0 : 2
(0 : 1)
Góly:
Góly:
37. M. Purzitidis (vla.), 57. M. Traore (vla.)
Sestavy:
H. Bačkovský - M. Purzitidis, D. Hašek, M. Traore (60. B. Diallo), Z. Šehovič (46. B. Unušič) - D. Velasquez, S. Tijani, M. Čermák (69. T. Pekhart), R. Mikuš (69. S. Hindi), L. Penxa - D. Gilbert
Sestavy:
M. Jedlička - M. Frydrych, M. Chaluš, K. Pojezný - A. Bewene, A. Musák, O. Kričfaluši, V. Sinjavskij - S. Plavšič, V. Jurečka, A. Gning (67. V. Škrkoň)
Náhradníci:
B. Unušič, L. Kostka, C. Emeka, S. Hindi, B. Diallo, J. Svozil, M. Hanousek, T. Pekhart, A. Jágrik, P. Gaszczyk, M. Žitný
Náhradníci:
V. Škrkoň, M. Havran, D. Buchta, D. Owusu, F. Šancl, D. Planka, J. Pira, D. Holzer, V. Budinský, M. Rusnák, J. Boula
Žluté karty:
6. D. Hašek, 25. S. Tijani, 43. L. Penxa, 54. D. Velasquez, 55. J. Svozil
Žluté karty:
44. M. Frydrych
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.