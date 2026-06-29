První liga patří nám! Sestup Karviné musí znamenat záchranu Dukly, soudí majitel

Dukla jako poslední tým první ligy přímo sestoupila.
Odvrátit pád mohla v případě, že by se Karviná po vyloučení z první ligy kvůli zapletení do korupční aféry vzdala odvolání proti prvoinstančnímu verdiktu Etické komise FAČR ještě uzavřením uplynulého ročníku.
Jenže to učinila až poté, kdy minulé pondělí figurovala v osudí při losování nového ročníku, který následoval po uzavření minulé sezony. V tu chvíli Dukla oficiálně sestoupila.
A jelikož Karviná nakonec přijala trest, je rovněž druholigová. A aby v první lize nebylo patnáct klubů a o patro níž nehrálo sedmnáct, LFA do startu nového ročníku může nejvyšší soutěž doplnit
Místo prvního náhradníka nabídla Táborsku jako nejvýše postavenému klubu druhé ligy. Pokud by jihočeský klub odmítl, na řadě by byl Artis Brno. Až po něm má asociace na řadě Duklu. A to se pražskému klubu nelíbí.
„Výklad LFA je podle stanoviska našich právníků chybný. Jsme přesvědčeni, že podle stávajících pravidel máme v první lize setrvat my. Při současné interpretaci by nastala absurdní situace, kdy do druhé ligy přímo sestoupí dva kluby (Dukla a Karviná) a do první přímo postoupí také dva (Zbrojovka a Táborsko), což žádný předpis pro profesionální fotbal nezná,“ poukázal Turek.
„Naše právní interpretace jasně říká, že mechanismus doplňování soutěže se na tento specifický případ nevztahuje. Naše stanovisko jsme minulý týden zaslali LFA, která se naším podnětem zabývá. Věříme, že rozhodne správně podle platných řádů,“ dodal majitel Dukly.
LFA potvrdila, že právní interpretaci pražského klubu zkoumá. „Podnět Dukly jsme obdrželi, momentálně se jím zabýváme,“ řekl mluvčí asociace Pavel Jahoda.
Podle zákulisních informací však Dukla příliš velkou šanci na další zvrat v případu nemá.
Pokud by LFA její námitku zamítla, Dukla nevyloučila, že by se v krajním případě mohla obrátit až na soud.
„Jde o výklad řádů. Je možné, že nás LFA přesvědčí, že její verze je správná. Ale pokud budeme přesvědčení, že náš výklad je jediný možný, a nebude nám vyhověno, pak by byl soud poslední možností,“ řekl Turek.
Právníci Dukly se opírají o několik bodů v platných řádech. Nejzávažnější podle nich je, že postup doplnění týmů do soutěže se aplikuje při situaci s chybějícími účastníky, například kvůli nepodání přihlášky. Karviná ale byla ze soutěže vyloučena. Zásadní podle nich také je, že nikde není zakotven přímý sestup dvou klubů z první ligy a přímý postup dvou celků z druhé nejvyšší soutěže.
„Přijde mi, jako by podle výkladu LFA měla Karviná někam zmizet. Ale tak to přece není, bude hrát druhou ligu. Když si celou situaci nakreslíte na tabuli, dvě šipky budou dolů a dvě šipky nahoru. Tam logicky jedna šipka přebývá, jak dolů, tak nahoru,“ konstatoval Turek.