Rozhodnutí neakceptujeme. Majitel Dukly se obrátí na soud kvůli Artisu v lize

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  15:46aktualizováno  15:46
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Matěj Turek, majitel fotbalové Dukly

Matěj Turek, majitel fotbalové Dukly | foto: CTK / Rihova MichaelaProfimedia.cz

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Už dopředu avizoval, že s názorem Ligové fotbalové asociace nabídnout účast v první lize místo potrestané Karviné klubům z nižší soutěže nesouhlasí. Majitel pražské Dukly Matěj Turek po rozhodnutí doplnit Chance Ligu brněnským Artisem řekl ČTK, že se obrátí na soud.

Řeší hlavně novelu řádů, k níž přistoupila Fotbalová asociace ČR krátce poté, co Dukla podala svůj podnět. Byla podle něj účelová.

„Při současné interpretaci nastává absurdní situace, kdy do druhé ligy přímo sestoupí dva kluby (Dukla a Karviná) a do první přímo postoupí také dva (Zbrojovka a Artis), což žádný předpis pro profesionální fotbal nezná,“ poukázal už dříve Turek.

Kdyby se potrestaná Karviná neodvolala, trest by nabyl právní moci ještě v minulé sezoně, čímž by přímo sestoupila místo Dukly. Takto se ale sezona uzavřela, takže se nová už rozlosovaná doplnila klubem z druhé nejvyšší soutěže, který byl sportovně nejblíž.

A protože Táborsko odmítlo, na řadě byl Artis.

Zklamaní fotbalisté pražské Dukly po prohraném utkání v Teplicích.

„Naše právní interpretace jasně říká, že mechanismus doplňování soutěže se na tento specifický případ nevztahuje,“ dodal majitel Dukly, která má s právníky jiný názor na to, jak by se mělo postupovat.

Stanovisko LFA však zůstalo neměnné.

„K vyloučení MFK Karviná došlo až po skončené sezoně, a proto na ni nelze zpětně nahlížet jako na sestupující klub z již uzavřeného ročníku,“ reagoval Tomáš Bárta, výkonný ředitel LFA.

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