„Dám si dvě piva. A když mluvím o pivu, mám vždycky na mysli plzeň. Lahodnou z tanku. Jako malvaz!“
Jak jinak si vychutnat vítězství nad Plzní?
„Pozor, tenhle můj rituál s výsledkem nesouvisí,“ mrknul Holoubek, než se v dobré náladě s novináři rozloučil. „Těším se na kamarády a typický český hospodský rozbor.“
Tuze si užíval pocity po první soutěžní výhře na lavičce Dukly.
Nový tým, který na Julisce s kolegy skládá, obral v úvodu sezony po Olomouci (0:0) a Ostravě (1:1) také třetího evropského zástupce. A příště cestuje na Spartu.
„Možná jsou pro nás zápasy proti papírově těžším soupeřům psychicky jednodušší,“ zamýšlel se záložník Marcel Čermák, jenž si proti Plzni připsal asistenci a pak proměnil penaltu.
S dalším vysvětlením přispěchal i kouč Holoubek: „Českému národu vždycky prospívá, když jsme někde v něčem outsideři. Máme to asi zakořeněné v DNA. Jakmile se dostaneme do role favoritů, neumíme se v tom vůbec chovat. Okamžitě nastane problém.“
I proto prý Dukla angažovala v létě tolik cizinců. „Mohli by nám s tím pomoct,“ myslí si Holoubek. Chybí jim sice zkušenosti, ale mají odvahu. Třeba Isife nebo Cissé, krajní bek a vytáhlý útočník, svými výkony už teď zaujali ligu.
„Aktuálně ovšem potřebujeme kádr především zastabilizovat,“ orosil se Holoubek. Po přestupu jiného útočníka Milly do Sparty totiž teď minimálně na pár měsíců nechce o dalších odchodech ani přemýšlet.
„Pokud budou naši mladí hráči dobří, je logické, že o ně bude zájem. Od toho tady ostatně jsme. Zároveň je ovšem pro mě důležitý týmový výkon. Bojovnost a pracovitost. Udělat maximum pro Duklu.“
Což v sobotu jedenáctka na hřišti i náhradníci, kteří do utkání vstoupili, plnili do puntíku. V ofenzivě si Dukla pomohla standardkami, ještě před zmiňovanou penaltou otevřel skóre hlavou kapitán Peterka.
Po přestávce už domácí zalezli, běhali bez balonu, posouvali se v hlubokém bloku. Za celých pětačtyřicet minut zkompletovali jen 31 přihrávek.
„Na ofenzivu asi nezbývaly síly. I když náznaky tam pořád byly,“ tvrdí Čermák. A Holoubek ho podpořil: „Vycházelo to i z toho, že Plzeň prostřídala, přidala kvalitu a změnila rozestavení. I my jsme na to reagovali, logicky jsme se dostali níž, ale chovali jsme se pořád dobře a zodpovědně.“
I proto domácí fanoušci – na tribunu dorazilo dohromady 4 725 diváků – po utkání hodně dlouho aplaudovali. Dětičky, převážně z mládeže Dukly, se u zábradlí tlačily už pár minut před koncem, aby měly pozápasovou děkovačku na tartanu z první ruky.
Všude spokojenost. Samé úsměvy. Vytrvalý potlesk.
„Ale fakt bych nemluvil o euforii. Spíš bych použil spojení pracovní nálada. Jsme mladý tým, který potřebuje tvrdě pracovat,“ zmínil Holoubek a vzpomněl si na týden starou porážku v Liberci (0:2).
Tam byla Dukla špatná. „Dokonce velmi špatná. I když bych možná nemusel, k tomu zápasu se pořád vracím. Je to pro mě red flag.“ Tedy varovný signál.
„Vybouchli jsme a nepovedlo se to,“ navázal Čermák. Reakce týmu proti Plzni však byla příkladná. „Tušil jsem, že přepnout po zápase s Rangers, který odehráli výborně, na Julisku pro ně nebude jednoduché. Od nás to byl navíc velmi dobrý a odpracovaný týmový výkon,“ navázal Holoubek.
„Tři body jsou proto určitě nadplán,“ řekl hlavní kouč. „Ale věřím, že nás povzbudí do další práce. Mladí kluci díky takovým výsledkům získávají skvělé zkušenosti i sebevědomí. Dál roste jejich kvalita.“
Povede se jim navázat příští týden na Letné?