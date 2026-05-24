Sporný moment zase proti Dukle. Kontakt tam byl, ale ne penaltový, vysvětlil sudí

Bylo pět minut po přestávce, stav 0:1 z pohledu Dukly, když se domácí dostali do nadějné příležitosti. Možná jediné za celý zápas, který nakonec prohráli 0:3 a sestoupili z ligy.
Míč se příhodně odrazil k Haškovi, který si ho posunul podél obránce a už se chystal zakončovat. Do jeho kroku vložil nohu ostravský stoper Michal Frydrych.
Vypadalo to, že mu nohu přišlápl. A Hašek šel k zemi. Musel padat?
„Ano, musel,“ řekl do kamer Oneplay Sport. „Dal jsem si dobrý dotyk, nepadal bych, kdybych kontakt necítil. Mohl jsem zakončovat levou nohou skoro do prázdné brány.“
Sudí Karel Rouček byl blízko, situaci dobře viděl a nechal pokračovat ve hře. Při nejbližším přerušení počkal s navázáním hry, než videoasistent Marek Radina zákrok Frydrycha přezkoumá.
„Ke kontaktu mezi hráči došlo,“ přiznal sudí v televizním rozhovoru.
„Já jsem vyhodnocoval, jak velký kontakt to byl. Pak jsem řešil pád hráče Haška. Viděl jsem, že došlápl, pak se podlomil, takže mi přišlo, že kontakt ten pád nezpůsobil. Rozhodl jsem se penaltu nenařídit a VAR mi moje rozhodnutí potvrdil,“ řekl Rouček.
„Byl jsem si hned jistý, že to bude penalta,“ poznamenal Hašek.
„Sporný moment? Můj pohled je takový, že jsme neměli dostat tři góly,“ nevymlouval se Pavel Šustr, trenér Dukly.
Právě po předchozím zápase v Teplicích tvrdě kritizoval sudího Ondřeje Berku, který za bezbrankového stavu neuznal Dukle gól. Usoudil, že při akci se útočníkovi Gilbertovi míč otřel o ruku, on pak skóroval. Ani z televizních záběrů nebylo zcela zřejmé, jestli ano, či ne.
Jelikož VAR nenašel důkaz, že by útočník Dukly rukou nehrál, ponechal verdikt sudího na hřišti. Pražané pak dostali dvě branky a podlehli. A když měli další možnost vyhnout se přímému sestupu, s Baníkem opět prohráli.
A i díky tomu, že sporný moment šel zase proti ní...
„Zápas to ovlivnilo, po penaltě by se utkání mohlo vyvíjet jinak. VAR do toho měl vstoupit. Kdekoli jinde na hřišti by takový kontakt nohu na nohu sudí odpískal,“ řekl někdejší reprezentační útočník Václav Kadlec ve studiu Oneplay Sport.
„Je tam jednoznačný kontakt, pravá noha Michala Frydrycha šlápne na levou nohu Dominika Haška. Je to jasné, vidí to i pan Radina u videa. Můžeme si říkat, jestli by padal, kdyby ten balon měl... I tak měl VAR intervenovat, bylo tam přišlápnutí. Kdyby pan Rouček na hřišti řekl, že je to penalta, asi by to VAR nechal, protože to nebylo stoprocentní ani na jednu stranu,“ poznamenal expert Zdeněk Folprecht.