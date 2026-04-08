Smutní půlka Evropy. Zemřel basketbalový kouč Vujoševič, v Partizanu vedl i Veselého

Autor: ,
  18:07aktualizováno  18:07
Ve věku 67 let zemřel basketbalový trenér Duško Vujoševič. Rodák z černohorského Tirogradu velkou část padesátileté kariéry kouče zasvětil Partizanu Bělehrad, kde v letech 2008 až 2010 vedl i českého reprezentačního pivota Jana Veselého. O úmrtí osobnosti, která trenérskou dráhu začala už v 17 letech, informoval ve středu srbský velkoklub na sociálních sítích.
Černohorský trenér bosenských basketbalistů Duško Vujoševič | foto: FIBA

Duško Vujoševič (vpravo) na lavičce CSKA Moskva přihlíží nájezdu svého svěřence Sergeje Bykova
6 fotografií

Vujoševič vedl Partizan ve čtyřech obdobích a získal s ním dvanáct domácích titulů, triumf v Koračově poháru či šest prvenství v Jadranské lize. V Eurolize s ním vybojoval třetí místo v roce 1988 a v roce 2010 v kádru s Veselým účast ve Final Four zopakoval, byť tentokrát jeho výběr po dvou porážkách po prodloužení na medaili nedosáhl.

V trenérské roli působil i v konkurenčních bělehradských klubech Crvena zvezda, Radnički a OKK, prošel angažmá ve Španělsku (Oximesa), Itálii (Brescia, Pistoia a Pesaro), Rusku (CSKA Moskva), Francii (Limoges) a Rumunsku, kde zakončil kariéru ziskem titulu v roce 2021 (Kluž-Napoca).

Na reprezentační úrovni vedl společnou reprezentaci Srbska a Černé Hory, potom samostatný černohorský tým a naposledy Bosnu a Hercegovinu.

„Evropský a srbský basketbal ztratil jednu z nejoddanějších osobností. Duško formoval generace hráčů a trenérů a zanechal v našem sportu nesmazatelnou stopu,“ uvedl Dejan Bodiroga, prezident Euroligy.

Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.