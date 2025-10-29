Dva neuznané góly na Spartě měly platit, řekla komise. VAR chybně intervenoval

Mohli ale prohrávat mnohem dřív. Hostující bek Vlasij Sinjavskij si už v deváté minutě navedl míč na pravačku a z kraje vápna zakroutil balon do sítě.
Videorozhodčí Jiří Adam a Dalibor Černý trefu několik minut přezkoumávali a následně ji doporučili neuznat, protože na počátku akce zpozorovali faul na Jakuba Martince. Toho do obličeje udeřil rukou útočník Václav Drchal.
„Oba se nejdřív vzájemně drželi,“ vyloučil sudí Nehasil předchozí faul domácího hráče, který viditelně soupeře tahal za dres.
„Rozhodčí na základě chybné intervence VAR neuznal branku hostujícího družstva. Nejednalo se o zjevnou chybu rozhodčího, VAR neměl intervenovat,“ konstatovala poté komise v komuniké.
Sudí sice Drchalův úder neviděl, hru ale nechal plynout, což mu tedy video vyčítat nemělo.
Stejná situace nastala při sparťanské trefě na druhé straně. Po půlhodině hry poslal Ángelo Preciado centr na zadní tyč, kde se uvolnil už zmíněný Martinec a hlavou dostal míč do brány.
Předtím odstrčil Lukáše Hůlku, kterého jako by stáhl za sebe.
„Útočící hráč zatáhl oběma rukama bránícího soupeře za dres a poté dal branku. Protože fauloval, nemohli jsme gól uznat,“ líčil Nehasil po kontrole u obrazovky.
Jenže komisi se zásah videorozhodčího, který trval přes tři minuty, opět nelíbil s totožným vysvětlením: „Rozhodčí na základě chybné intervence VAR neuznal branku domácího družstva. Nejednalo se o zjevnou chybu rozhodčího, VAR neměl intervenovat.“
Neuznané góly na obou stranách neměly na výsledek utkání vliv. Domácím sudí neuznali ještě trefu Jana Kuchty, které předcházel půlmetrový ofsajd.