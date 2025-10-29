Dva neuznané góly na Spartě měly platit, řekla komise. VAR chybně intervenoval

Autor:
  12:32aktualizováno  12:32
S komentářem si vystačila na čtyři věty. Podle komise rozhodčích fotbalové asociace měly úvodní dva neuznané góly v utkání Sparty s Bohemians platit. Do obou situací vstupoval VAR, intervenoval však chybně, protože se ani v jednom případě nejednalo o zjevnou chybu sudího Lukáše Nehasila. Domácí ve třináctém ligovém kole zvítězili 2:1 poté, co zápas otočili.
Hlavní sudí Lukáš Nehasil v utkání Sparty s Bohemians.

Hlavní sudí Lukáš Nehasil v utkání Sparty s Bohemians. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Trenér Brian Priske se diví.
Hlavičková momentka v utkání Sparty a Bohemians.
Brankář Peter Vindahl vhazuje aut, v pozadí je trenér Bohemians Jaroslav Veselý.
Souboj Jakuba Martince a Yusufa Helala.
15 fotografií

Mohli ale prohrávat mnohem dřív. Hostující bek Vlasij Sinjavskij si už v deváté minutě navedl míč na pravačku a z kraje vápna zakroutil balon do sítě.

Videorozhodčí Jiří Adam a Dalibor Černý trefu několik minut přezkoumávali a následně ji doporučili neuznat, protože na počátku akce zpozorovali faul na Jakuba Martince. Toho do obličeje udeřil rukou útočník Václav Drchal.

„Oba se nejdřív vzájemně drželi,“ vyloučil sudí Nehasil předchozí faul domácího hráče, který viditelně soupeře tahal za dres.

„Rozhodčí na základě chybné intervence VAR neuznal branku hostujícího družstva. Nejednalo se o zjevnou chybu rozhodčího, VAR neměl intervenovat,“ konstatovala poté komise v komuniké.

Sudí sice Drchalův úder neviděl, hru ale nechal plynout, což mu tedy video vyčítat nemělo.

Stejná situace nastala při sparťanské trefě na druhé straně. Po půlhodině hry poslal Ángelo Preciado centr na zadní tyč, kde se uvolnil už zmíněný Martinec a hlavou dostal míč do brány.

Předtím odstrčil Lukáše Hůlku, kterého jako by stáhl za sebe.

„Útočící hráč zatáhl oběma rukama bránícího soupeře za dres a poté dal branku. Protože fauloval, nemohli jsme gól uznat,“ líčil Nehasil po kontrole u obrazovky.

Jenže komisi se zásah videorozhodčího, který trval přes tři minuty, opět nelíbil s totožným vysvětlením: „Rozhodčí na základě chybné intervence VAR neuznal branku domácího družstva. Nejednalo se o zjevnou chybu rozhodčího, VAR neměl intervenovat.“

Neuznané góly na obou stranách neměly na výsledek utkání vliv. Domácím sudí neuznali ještě trefu Jana Kuchty, které předcházel půlmetrový ofsajd.

Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.