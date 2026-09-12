Stopka od hokeje. Jecho vstoupil do asistenčního programu NHL

Informovala o tom bez bližších podrobností NHL.
Jecho zanechal silnou stopu na loňském mistrovství světa juniorů, když 40 sekund před koncem čtvrtfinále s Kanadou rozhodl o postupu mezi čtyři nejlepší týmy. Na turnaji tehdy posbíral sedm bodů (2+5) a byl pátým nejproduktivnějším Čechem.
Loni v březnu pak se St. Louis podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu. Tým si ho vybral ve 3. kole předloňského draftu. Zlínský rodák a odchovanec má za sebou tři sezony v juniorské zámořské soutěži WHL.
Stříbrný juniorský šampionát mu v minulém ročníku utekl na poslední chvíli, kvůli zranění ruky ho nakonec nahradil Danny Chludil.
Do nadcházejícího ročníku by měl Jecho vstoupit ve farmářském týmu Springfield Thunderbirds v nižší lize AHL.
Nejprve ho ale čeká asistenční program, kterým z českých hráčů už dříve prošel Jakub Vrána, stejnou situaci zažili také Patrik Laine či v minulé sezoně brankář Linus Ullmark.