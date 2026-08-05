Jihočeský kraj nabídl 32,5 milionu korun za Dynamo. Nechceme ztrácet čas, řekl Kuba

Autor: ,
  19:03aktualizováno  19:03
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Připravený. Budějovický stadion by měl za měsíc hostit první zápas, ve třetí lize Dynamo vyzve Admiru Praha. | foto: Pavel Kortus, iDNES.cz

Jihočeský kraj předložil Dorothy Nneke Ede, majitelce českobudějovického fotbalového Dynama, nabídku na odkoupení klubu za 32,5 milionu korun. Požaduje za to také převod mládežnické akademie. Nabízená částka vychází ze znaleckého posudku.

„Je nám jasné, že částka, kterou Jihočeský kraj za akcie nabízí, je o něco nižší než cena, za kterou je paní Nneka Ede nabízela k prodeji letos v červnu. Jako veřejná instituce ale musíme postupovat odpovědně při nakládání s veřejnými penězi,“ uvedl jihočeský hejtman Martin Kuba (Naše Česko) v tiskové zprávě.

„Proto musíme vycházet ze znaleckého posudku, který jsme si nechali zpracovat, abychom získali nezávislé ocenění klubu a jeho akademie. Od tohoto ocenění se jako veřejná instituce nemůžeme odchýlit. Přesto jsem přesvědčen, že ta nabídka je rozhodně zajímavá.“

Pokud by kraj Dynamo získal, chtěl by jej případně i se ztrátou prodat jinému majiteli.

Jednání o koupi zahájil už v červnu, ale konkrétní nabídku chtěl předložit ve chvíli, kdy bude znát ekonomickou situaci klubu. „Sezona už je v plném proudu, a proto nechceme ztrácet čas,“ řekl hejtman Kuba. „Jsme připraveni udělat maximum pro to, aby byl případný převod akcií dokončen co nejrychleji.“

„Pokud bude mít majitelka zájem v jednání pokračovat, svoláme ještě během prvních 14 dnů tohoto měsíce mimořádné zasedání Rady Jihočeského kraje, aby bylo možné nákup akcií co nejdříve schválit a celý proces posunout dál.“

Dynamo chtělo původně získat město České Budějovice. Radnice s majitelkou vede delší dobu spor. Městu mimo jiné vadí, že chod mládežnické akademie financuje radnice a kraj. Majitelka se na tom podle radnice podílí minimálně. Dynamo hraje soutěžní utkání na stadionu Střelecký ostrov, který patří městu a klub jej má v dlouhodobém pronájmu za symbolickou cenu.

Kvůli neshodám ale radnice smlouvu ukončila a Dynamo na Střeleckém ostrově může působit jen do konce dubna 2027. Znamená to, že nemá na celou sezonu zajištěný domácí stadion, což byl jeden z důvodů, proč klub neobdržel licenci pro účast ve druhé lize. Proto musel administrativně sestoupit do třetí nejvyšší soutěže.

Dynamo zahájí sezonu v neděli, ve třetí lize přivítá na domácím hřišti pražskou Admiru.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.