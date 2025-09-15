Giacomin byl pětkrát vybrán do Utkání hvězd a v roce 1971 získal společně s kolegou Gillesem Villemurem Vezinovu trofej tehdy udělovanou gólmanům týmu, jenž obdržel nejméně branek v základní části.
„Eddie Giacomin byl po dekádu důležitým členem naší organizace a ztělesňoval to, co znamená být Ranger. Nejde se bavit o historii klubu a přitom Eddieho vynechat,“ píše ve vzpomínce newyorský klub.
„Legendární útoční Rod Gilbert nazval Eddieho srdcem týmu a my nedokážeme najít lepší slova proto, jak jednoho z nejlepších brankářů hokejové historie uctít. Rodině a pozůstalým přejeme upřímnou soustrast a hodně síly v těžkém období,“ stojí dále v kondolenci.
S NHL se Giacomin rozloučil po 610 duelech, v nichž vychytal 290 výher a 54 čistých kont. V roce 1987 byl zvolen do Síně slávy a dva roky nato Rangers vyřadili z užívání jeho číslo 1.