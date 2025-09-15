Zemřela legenda New York Rangers. Gólman Giacomin patřil do Síně slávy NHL

Autor: ,
  20:49aktualizováno  20:49
Ve věku 86 let zemřel hokejový brankář Ed Giacomin, člen Síně slávy a legenda klubu New York Rangers. Na webu to uvedla NHL, v níž rodák ze Sudbury v Ontariu hrál v letech 1965 až 1978. Za Rangers odehrál do roku 1975 v elitní lize 539 zápasů, zbylých 71 utkání kariéry odchytal za Detroit.

Bývalý brankář New York Rangers Ed Giacomin zemřel ve věku 86 let. | foto: Profimedia.cz

Giacomin byl pětkrát vybrán do Utkání hvězd a v roce 1971 získal společně s kolegou Gillesem Villemurem Vezinovu trofej tehdy udělovanou gólmanům týmu, jenž obdržel nejméně branek v základní části.

„Eddie Giacomin byl po dekádu důležitým členem naší organizace a ztělesňoval to, co znamená být Ranger. Nejde se bavit o historii klubu a přitom Eddieho vynechat,“ píše ve vzpomínce newyorský klub.

„Legendární útoční Rod Gilbert nazval Eddieho srdcem týmu a my nedokážeme najít lepší slova proto, jak jednoho z nejlepších brankářů hokejové historie uctít. Rodině a pozůstalým přejeme upřímnou soustrast a hodně síly v těžkém období,“ stojí dále v kondolenci.

S NHL se Giacomin rozloučil po 610 duelech, v nichž vychytal 290 výher a 54 čistých kont. V roce 1987 byl zvolen do Síně slávy a dva roky nato Rangers vyřadili z užívání jeho číslo 1.

Vstoupit do diskuse

Program a kde sledovat přenosy zápasů

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.