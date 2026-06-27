Egypt - Írán 1:1, šok v závěru! Asijský tým slavil druhé místo, gól mu však vzal ofsajd

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  7:21
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Radost egyptských fotbalistů, když sudí Szymon Marciniak singalizuje ofsajd...

Radost egyptských fotbalistů, když sudí Szymon Marciniak singalizuje ofsajd před gólem Íránu. | foto: Reuters

Oslavy íránských fotbalistů, které nakonec zhatil ofsajd.
Zápas na mistrovství světa mezi Egyptem a Íránem byl vybrán jako součást oslav...
Začátek duelu na mistrovství světa mezi Egyptem a Íránem.
Egypťan Mahmoud Saber slaví gól do sítě Íránu na mistrovství světa.
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Slavil tak, že si sundal dres a dostal žlutou kartu. Nakonec gól íránského obránce Chalílzadého postup ze druhého místa nepřinesl, protože neplatil kvůli ofsajdu. Fotbalisté asijského týmu tak zůstávají třetí a musejí čekat, jestli jim tři body a vyrovnané skóre budou stačit. Slaví naopak Egypt, který se díky remíze 1:1 dostává poprvé v historii do play off, kde se utká s Austrálií.

Íránci ještě mají naději na pokračování, v tabulce třetích týmů jsou aktuálně šestí.

Necelá úvodní čtvrthodina v Seattlu nabídla bohaté dění. Egypťany poslal do vedení v páté minutě Mahmúd Sábir, brzy nato íránský kapitán Mahdí Taremí neproměnil penaltu, Rámín Rezajíán ale srovnal.

Ještě dramatičtější bylo závěrečné nastavení. Šodžáí Chalílzadé vystřelil Íráncům postup, kvůli těsnému ofsajdu však jeho trefa neplatila a po něm nevyužili velké šance ani jeho spoluhráči. Írán, který ještě nikdy nepřešel skupinovou fázi, tak nemá osud ve svých rukou.

Oslavy íránských fotbalistů, které nakonec zhatil ofsajd.

Kolem účasti Íránu na šampionátu byla dlouho nejistá situace od vypuknutí konfliktu na Blízkém východě, který na konci února zahájily Spojené státy americké a Izrael. Íránský tým má základnu nakonec v Mexiku a ke všem zápasům létá do USA. Před utkáním proti Egyptu mu úřady poprvé dovolily odcestovat už dva dny předem.

Zápas v Seattlu měl ještě jeden nefotbalový motiv. Los rozhodl o tom, že utkání bude součástí oslav hrdosti komunity LGBTQ+. Jenže v Íránu je například homosexualita trestná, postihována je i v Egyptě.

Podrobnosti připravujeme...

MS ve fotbale 2026
27. 6. 2026 5:00
Konec zápasu
Egypt : Írán 1 : 1
(1 : 1)
Góly:
5. M. Sábir
Góly:
14. R. Rezáíján
Sestavy:
M. Šubajr - M. Hání, R. Rabía, M. Abdal Múnim (14. J. Ibráhím), A. Fatú - E. Ašúr (46. O. Marmúš), M. Ziko (76. H. Abdal Karim), M. Lášín, M. Sábir (46. M. Atíja), M. Trézéguet - M. Salah (57. Zizo)
Sestavy:
A. Baíranvánd - Š. Chalílzadé, M. Mohammadí, H. Kanaaní, A. Nemati (46. S. Hardání), R. Rezáíján - S. Ezatolahí, M. Mohebí (90. A. Džahánbachš), S. Ghoddos (67. Š. Moghánlú) - M. Ghorbání, M. Taremí
Náhradníci:
M. Šanáví, O. Marmúš, K. Háfiz, Zizo, N. Imád, I. Ádel, a. Solimán, M. Atíja, J. Ibráhím, H. Hasan, H. Abdal Karim, M. Alá, T. Alá
Náhradníci:
M. Torabí, R. Češmí, E. Hadžsáfí, A. Džahánbachš, P. Níazmánd, D. Eckert, M. Ghájedí, H. Hossejní, S. Hardání, Á. Júsefi, A. Razzághíníjá, A. Alípúr, A. Hosejnzádé, Š. Moghánlú, D. Írí
Žluté karty:
20. M. Sábir, 41. J. Ibráhím, 90. M. Lášín
Žluté karty:
19. H. Kanaaní, 43. A. Nemati, 79. S. Ezatolahí, 90. Š. Chalílzadé

Počet diváků: 66 925

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