Egypt - Írán 1:1, šok v závěru! Asijský tým slavil druhé místo, gól mu však vzal ofsajd

Íránci ještě mají naději na pokračování, v tabulce třetích týmů jsou aktuálně šestí.
Necelá úvodní čtvrthodina v Seattlu nabídla bohaté dění. Egypťany poslal do vedení v páté minutě Mahmúd Sábir, brzy nato íránský kapitán Mahdí Taremí neproměnil penaltu, Rámín Rezajíán ale srovnal.
Ještě dramatičtější bylo závěrečné nastavení. Šodžáí Chalílzadé vystřelil Íráncům postup, kvůli těsnému ofsajdu však jeho trefa neplatila a po něm nevyužili velké šance ani jeho spoluhráči. Írán, který ještě nikdy nepřešel skupinovou fázi, tak nemá osud ve svých rukou.
Kolem účasti Íránu na šampionátu byla dlouho nejistá situace od vypuknutí konfliktu na Blízkém východě, který na konci února zahájily Spojené státy americké a Izrael. Íránský tým má základnu nakonec v Mexiku a ke všem zápasům létá do USA. Před utkáním proti Egyptu mu úřady poprvé dovolily odcestovat už dva dny předem.
Zápas v Seattlu měl ještě jeden nefotbalový motiv. Los rozhodl o tom, že utkání bude součástí oslav hrdosti komunity LGBTQ+. Jenže v Íránu je například homosexualita trestná, postihována je i v Egyptě.
Podrobnosti připravujeme...
5. M. Sábir
14. R. Rezáíján
M. Šubajr - M. Hání, R. Rabía, M. Abdal Múnim (14. J. Ibráhím), A. Fatú - E. Ašúr (46. O. Marmúš), M. Ziko (76. H. Abdal Karim), M. Lášín, M. Sábir (46. M. Atíja), M. Trézéguet - M. Salah (57. Zizo)
A. Baíranvánd - Š. Chalílzadé, M. Mohammadí, H. Kanaaní, A. Nemati (46. S. Hardání), R. Rezáíján - S. Ezatolahí, M. Mohebí (90. A. Džahánbachš), S. Ghoddos (67. Š. Moghánlú) - M. Ghorbání, M. Taremí
M. Šanáví, O. Marmúš, K. Háfiz, Zizo, N. Imád, I. Ádel, a. Solimán, M. Atíja, J. Ibráhím, H. Hasan, H. Abdal Karim, M. Alá, T. Alá
M. Torabí, R. Češmí, E. Hadžsáfí, A. Džahánbachš, P. Níazmánd, D. Eckert, M. Ghájedí, H. Hossejní, S. Hardání, Á. Júsefi, A. Razzághíníjá, A. Alípúr, A. Hosejnzádé, Š. Moghánlú, D. Írí
20. M. Sábir, 41. J. Ibráhím, 90. M. Lášín
19. H. Kanaaní, 43. A. Nemati, 79. S. Ezatolahí, 90. Š. Chalílzadé
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