Americká akrobatická lyžařka Eileen Guová rozděluje Spojené státy. Její rozhodnutí reprezentovat Čínu místo rodné Ameriky se během olympijských her, kde dosud získala dvě stříbrné medaile, znovu dostalo do centra pozornosti – a vyjádřil se k němu i viceprezident J. D. Vance.
Eileen Guová během kvalifikace U-rampy na olympijských hrách v italském Miláně.

Eileen Guová během kvalifikace U-rampy na olympijských hrách v italském Miláně. | foto: Profimedia.cz

Dvaadvacetiletá hvězda freestyle lyžování, která se narodila a vyrůstala v USA, startuje od roku 2019 pod čínskou vlajkou.

Na hrách v Pekingu 2022 získala dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili, v Miláně a Cortině přidala další dvě stříbra v Big Airu a slopestylu, a to ji v sobotu ještě jeden závod čeká. Zatímco její úspěchy slaví Čína, část americké veřejnosti její volbu dodnes nepřijala.

Už před minulou olympiádou zaznívaly hlasy, že „zradila svou zemi“. Kritika se ozývá i nyní. K tématu se vyjádřil také americký viceprezident J. D. Vance.

„Netuším, jaký by měl být její oficiální status. To je věc olympijského výboru,“ uvedl v rozhovoru pro televizi Fox.

Zároveň však přidal jasný osobní názor. „Myslím si, že někdo, kdo vyrůstal ve Spojených státech a využíval náš vzdělávací systém, svobodu a práva, které dělají tuto zemi výjimečnou, by měl soutěžit za USA. Proto fandím americkým sportovcům,“ řekl.

Kontroverze se netýká jen symboliky. Čína neuznává dvojí občanství, což by znamenalo, že se Guová musela vzdát amerického pasu. Není však jasné, zda se tak skutečně stalo – americké ministerstvo zahraničí ji nevede v seznamu osob, které se občanství vzdaly. To vyvolalo spekulace o možné výjimce.

Guová opakovaně zdůrazňuje, že chce být mostem mezi dvěma kulturami. „V USA se cítím jako Američanka, v Číně jako Číňanka,“ uvedla v minulosti.

Narodila se v San Francisku čínské matce a americkému otci. Do roku 2019 reprezentovala Spojené státy, poté se rozhodla závodit za zemi původu své matky, která emigrovala z Pekingu do Kalifornie kvůli studiu. Čínská kultura jí byla blízká od dětství, každé léto trávila v Pekingu a plynně ovládá mandarínštinu.

Své rozhodnutí vysvětluje snahou inspirovat mladé sportovce v Číně a „vrátit něco“ zemi své matky. Tvrdí také, že freestyle lyžování má v USA dostatek hvězd.

Reprezentace Číny jí otevřela dveře i mimo sport. Podle magazínu Forbes patřila v roce 2025 mezi nejlépe vydělávající sportovkyně světa, přičemž většina jejích příjmů pochází z reklamních a modelingových kontraktů. V Číně se stala jednou z nejvýraznějších tváří zimních sportů.

stanford

From the Farm to Milano Cortina. ⛷️

Olympic triple-medalist and Stanford international relations major Eileen Gu is taking a break from her studies to prepare for Milano Cortina, where she is favored to defend both of her gold medals.

“Growing up, my two biggest goals were to get into Stanford and win the Olympics. I’m proud to say I achieved both.”

The Bay Area native represented China in Beijing 2022 and became the first freeski athlete to win three medals at a single Games. Since then, Eileen has balanced elite competition with campus life — taking quantum physics, joining a sorority, studying abroad at the University of Oxford through Stanford’s Bing Overseas Studies Program (@stanfordbosp), and fully immersing herself in the Stanford experience.

“Compromising on education was never an option for me… I think my athletic career flourished not despite my commitment to education, but because of it. My innate drive to learn, to be curious, and to redefine what is possible manifest in both skiing and education.”

Sending a big hello from the Farm as she chases history once again.

6. února 2026 v 18:19, příspěvek archivován: 20. února 2026 v 12:04
