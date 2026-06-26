Jak vlasáč zařídil euforii. Ekvádorský kouč slavil na tribuně, prezident vyhlásil volno

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  12:09aktualizováno  12:09
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Ekvádorský kouč Sebastián Beccacece slaví vítězství nad Německem.

Ekvádorský kouč Sebastián Beccacece slaví vítězství nad Německem. | foto: Reuters

Ekvádorský kouč Sebastián Beccacece slaví s blízkými na tribuně.
Ekvádorský kouč Sebastián Beccacece slaví vítězství nad Německem.
Německý trenér Julian Nagelsmann po porážce s Ekvádorem.
Němečtí fotbalisté po porážce s Ekvádorem.
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Slavil tak, že vyskočil na hrazení okolo hřiště a objal se s manželkou a blízkými v ochozech. Na trávníku ho díky vlajícím blonďatým vlasům nepřehlédnete. Sebastián Beccacece, trenér ekvádorských fotbalistů, tým díky porážce Německa 2:1 dovedl do vyřazovací fáze mistrovství světa po dvaceti letech. „Tohle je největší ekvádorské vítězství,“ zářil pak.

„Nadřeli jsme se na něj. Přijeli jsme sem se snem odehrát nejlepší ekvádorský turnaj a to se nám už povedlo,“ uvedl na tiskové konferenci.

Charismatický argentinský trenér na sebe strhával pozornost emotivním koučováním. Často byl za čárou, na svěřence divoce mával a snažil se je povzbuzovat.

Ekvádorci energicky vzdorovali Němcům, kteří už měli jistý postup. Evropané výkonem neoslnili, také je za to domácí média náležitě pokárala.

A pětačtyřicetiletý Beccacece vedle slavil jako o život.

Ekvádorský kouč Sebastián Beccacece slaví s blízkými na tribuně.

„Je potřeba si uvědomit, že fotbal přináší takové okamžiky, které byste si měli vychutnat se svou rodinou, s manželem, matkou, sestrou, s přáteli,“ uvedl kouč.

„Můj otec už tady není, sleduje nás shora. Ale takové momenty slavit musíme. Myslím na Ekvádorce, 19 milionů lidí, co se radují, objímají se, pijí pivo a slaví tohle historické vítězství.“

Posvětil jim to i prezident Daniel Noboa, jenž poté, co zápas sledoval na tribunách v New Jersey, vyhlásil na pátek celonárodní volno.

„Díky hráčům a trenérovi, kteří navzdory kritice, urážkám a těžkým okamžikům vydrželi, vzchopili se a přinesli celé zemi tuto nesmírnou radost. Zítra bude volno!“ napsal po zápase Noboa na sociální síti X.

Ekvádor byl po dvou zápasech na hraně vyřazení. Prohrál s Pobřežím slonoviny, poté jen remizoval bez branek s nováčkem MS Curacaem a s jedním bodem musel proti Německu hrát na vítězství. Beccacece přesto novinářům řekl, že herní styl svého týmu neměnil.

„Zůstali jsme v klidu a drželi jsme se stejného systému. Fotbal už je takový: jeden den vyhrajete, další prohrajete. Nebyli jsme předtím v pekle, nyní nejsme v nebi. Důležitá je rovnováha,“ řekl trenér, jenž vede Ekvádor od roku 2024.

Ekvádorští fotbalisté slaví gól Gonzala Platy do sítě Německa.

„Nemyslím si, že jsme byli horší než Curacao, stejně tak jsme neměli pocit, že jsme něco míň než Německo. Pokračujeme pokorně a rozvážně,“ řekl.

V play off se Ekvádor utká s některým z vítězů skupin a Beccacece po cenném vítězství ambice svého mužstva netlumí. „Ekvádor se ještě nikdy nedostal do čtvrtfinále. Bylo by to krásné, ne? Budeme na tom pracovat, protože tenhle tým a tito lidé si to zaslouží,“ řekl.

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