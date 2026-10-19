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Tenisté Svitolinová s Monfilsem se po pěti letech manželství rozvádějí

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  12:45aktualizováno  12:45
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Elina Svitolinová a Gaël Monfils během smíšené čtyřhry na US Open.

Elina Svitolinová a Gaël Monfils během smíšené čtyřhry na US Open. | foto: Profimedia.cz

Francouzsko-ukrajinský pár Gaël Monfils, Elina Svitolinová slaví ve čtvrtfinále...
Elina Svitolinová v semifinále BJK Cupu.
Elina Svitolinová
Elina Svitolinová se raduje z vítězství na turnaji v Římě.
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Tenisté Gaël Monfils a Elina Svitolinová se po pěti letech manželství rozvádějí. Ukrajinská hráčka informovala o rozchodu populárního páru na instagramu. Zprávu označila za „nejtěžší věc, o kterou se musela podělit“.

Dvaatřicetiletá rodačka z Oděsy také uvedla, jak na ni dolehla válka na Ukrajině. O osm let staršího Monfilse ocenila za to, že jí pomáhal těžké chvíle zvládat.

„Některé věci se však odehrávají hluboko uvnitř a žádné množství lásky toho druhého vám nepomůže. Časem jsem si uvědomila, že musím najít cestu zpět sama k sobě a že to v našem manželství nejde,“ uvedla Svitolinová.

Zdůraznila, že na rozchodu nenese ani jeden z dvojice vinu. „Je to jen o dvou lidech, kteří se hluboce milovali a příběhu, který mění svou podobu,“ napsala Svitolinová. Její vzkaz sdílel na svých sociálních sítích i Monfils.

Semifinalistka letošního Australian Open a šestá hráčka světového žebříčku se vdala za Monfilse v červenci 2021. O rok později se jim narodila dcera Skai. „Bude vždy na prvním místě. Naše manželství končí, ale naše rodina nikoliv. Stále budeme jejími rodiči a budeme jí stát bok po boku při každém kroku v jejím životě,“ doplnila Svitolinová.

Monfils, který získal 13 titulů na okruhu ATP, v minulých dnech ukončil kariéru.

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