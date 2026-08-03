Životní i pracovní smlouva. Hamzová se provdala, pak si ji pojistila Minnesota

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  7:36aktualizováno  7:46
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Eliška Hamzová z Minnesota Lynx najíždí do koše přes Alyssu Thomasovou a Martu...

Eliška Hamzová z Minnesota Lynx najíždí do koše přes Alyssu Thomasovou a Martu Suárezovou z Phoenix Mercury. | foto: Profimedia.cz

Eliška Hamzová s Jakubem Joklem během svatebního obřadu.
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Basketbalová reprezentantka Eliška Hamzová se 25. července provdala za partnera Jakuba Jokla. O pár dní později čtyřiadvacetiletá rozehrávačka obdržela v Minnesotě smlouvu do konce sezony.

Dosud ve své premiérové sezoně v WNBA nastoupila Joklová nastoupila do 15 zápasů. V průměru odehrála přes šest minut a dala 2,3 bodu.

Opora brněnských Žabin původně podepsala s Minnesotou roční smlouvu, kterou ale později klub zrušil a uzavřel s ní takzvanou rozvojovou smlouvu na omezený počet zápasů.

Následně s Joklovou podepsal tři sedmidenní kontrakty, přičemž ten poslední rovněž ukončil předčasně. Do konce ročníku pak dal české basketbalistce standardní smlouvu.

Minnesota je s 25 výhrami z 31 zápasů suverénně nejlepším týmem soutěže. Do konce základní části odehraje ještě 13 utkání. V září bude mít WNBA pauzu kvůli mistrovství světa v Berlíně, kde se představí i české basketbalistky.

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