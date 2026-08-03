Životní i pracovní smlouva. Hamzová se provdala, pak si ji pojistila Minnesota

Dosud ve své premiérové sezoně v WNBA nastoupila Joklová nastoupila do 15 zápasů. V průměru odehrála přes šest minut a dala 2,3 bodu.
Opora brněnských Žabin původně podepsala s Minnesotou roční smlouvu, kterou ale později klub zrušil a uzavřel s ní takzvanou rozvojovou smlouvu na omezený počet zápasů.
Následně s Joklovou podepsal tři sedmidenní kontrakty, přičemž ten poslední rovněž ukončil předčasně. Do konce ročníku pak dal české basketbalistce standardní smlouvu.
Minnesota je s 25 výhrami z 31 zápasů suverénně nejlepším týmem soutěže. Do konce základní části odehraje ještě 13 utkání. V září bude mít WNBA pauzu kvůli mistrovství světa v Berlíně, kde se představí i české basketbalistky.