Prekop už je slávistou. V koutku duše jsem doufal, že to vyjde, řekl slovenský útočník

Pro odchovance trenčínského klubu je Slavia čtvrtou štací v české lize. Od léta 2019 působil tři roky v Hradci Králové, pak v Bohemians, odkud loni přestoupil do Ostravy. Ve Slavii podepsal smlouvu na tři roky.
Právě poslední sezona byl v jeho podání nejlepší, průlomová. V lize dal osm branek, další dvě v kvalifikaci Konferenční ligy a především odvedl spoustu cenné práce pro spoluhráče. V červnu debutoval ve slovenské reprezentaci.
V letošním ročníku odehrál za Baník celkem jedenáct utkání a dal čtyři branky. Uplatnil se i v předkolech evropských pohárů, byť v nich Baník neuspěl. Naposled v play off Konferenční ligy nedal Celje ani gól.
Prekop není ryzím střelcem, spíš pracant, soubojový útočník, pro obránce dotěrný a nepříjemný. Je podobným typem forvarda jako jeho noví konkurenti Mojmír Chytil s Tomášem Chorým.
„Erika jsme sledovali opravdu dlouho, patřil mezi naše vysněné posily. Jeho typologie dokonale zapadá do našeho způsobu hry a věřím, že nám okamžitě dodá kvalitu i energii. Je to hráč, kterého jsme si skutečně přáli, a jsem nesmírně rád, že nám ho vedení dokázalo přivést. Společně s Muhammedem Chamem budou posilami, které nám pomohou zvládat cíle a náročnost letošní sezony,“ prohlásil trenér Jindřich Trpišovský.
O spojení Prekopa se Slavií se spekuluje několik týdnů. Baník o jeho odchodu nejdřív nechtěl vůbec slyšet, ale nakonec majitel ostravského klubu Václav Brabec souhlasil.
U třetího týmu minulého ligového ročníku tak pokračuje výprodej opor. V červenci odešel do Egypta kapitán Ewerton, po krachu v pohárových předkolech ho následovali jeho zástupce Matěj Šín do Alkmaaru a Tomáš Rigo do Stoke City.
Přitom ještě v neděli se zdálo, že Prekop je neprodejný. Po ligové porážce v Olomouci byl smířený, že zůstane v Ostravě. Přiznal však, že do Slavie chtěl.
„Myslím, že to byla velmi lukrativní nabídka pro všechny strany. Asi už tu můžu otevřeně říct, že to nedopadlo. V první chvíli jsem byl samozřejmě rozhozený. Když si představíte ta lákadla... Dozvíte se, že to nevyšlo, tak to s vámi zamává. Tím neříkám, že bych někam utíkal, ale odpovídám upřímně. Kdybych se v tom vrtal, škodil bych ostatním. Klukům by nějaké negativní trucování nepomohlo, to je to poslední, co bych chtěl. Jsme profesionálové, musíme se podle toho chovat,“ říkal na tiskovce.
Za dva dny však už pózoval v dresu Slavie. Ta se v posledních hodinách k k němu vrátila. „Byly to náročné dny, v koutku duše jsem doufal, že jednání dospějí ke zdárnému konci. Teď tu sedím a jsem moc rád, že všechno klaplo,“ řekl Prekop.
V souvislosti s přestupem do Slavie byli v minulých dnech zmiňováni norský útočník Jonatan Braut Brunes z Čenstochové, bratranec slavného Erlinga Brauta Haalanda z Manchesteru City, a Andrés Ferrari, uruguayský ofenzivní fotbalista z belgického St. Truidenu. Nakonec zvolila prověřenou kvalitu z české ligy.
V letním přestupním termínu Slavia vedle Chama z Trabzonsporu získala také Michala Sadílka z Twente, Youssouphu Sanyanga z Östers, Youssouphu Mbodjiho z Jihlavy, Daikiho Hašioku z Lutonu a Dominika Javorčeka ze Žilina.
Z opor odešel jen Malick Diouf do West Hamu. Před pár týdny sice přestoupil Christos Zafeiris do PAOK Soluň, ale ve Slavii zůstává do konce podzimu na hostování.
Co se týče hráčské kompenzace za Prekopa, mělo by jít o stopera či defenzivního Ondřeje Kričfalušiho, středopolaře Davidu Planku, kterého Slavia loni poslala do Karviné, či Filipa Šancla, jenž hostuje v Pardubicích.