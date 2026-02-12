Ledecká v závěru super-G upadla, Nováková obsadila senzační 14. místo

  11:02aktualizováno  13:15
Náročný závod na sjezdovce Olimpia delle Tofane nedokončilo sedmnáct lyžařek. Do cíle super-G na olympijských hrách v Cortině nedojela ani česká hvězda Ester Ledecká, která upadla v závěrečné pasáži. První zlato v kariéře oslavila domácí Federica Brignoneová, výborné čtrnácté místo vybojovala Barbora Nováková.
Ester Ledecká ve spodní části trati chybovala, nechala se rozhodit, upadla a svůj závod nedokončila. (12. února 2026) | foto: Reuters

Super-G byl v podání Barbory Novákové (12. února 2026)
Ester Ledecká během závodu v super-G (12. února 2026)
Ester Ledecká během závodu v super-G (12. února 2026)
Ve výsledkové listině figuruje pouze 26 klasifikovaných lyžařek, dalších sedmnáct se do cíle nedostalo.

Vypadla i řada favoritek v čele s vítězkou sjezdu Američankou Johnsonovou, domácí hvězdou Goggiaovou, Němkou Aicherovou či Rakušankou Puchnerovou. A zkratku DNF značící nedokončený závod najdeme také u jména Ester Ledecké.

Super-G žen na olympijských hrách

Závod jsme sledovali v podrobné reportáži.

Podle zpráv z týmu Ledecká nestartovala do jediného lyžařského závodu na těchto hrách stoprocentně fit. Při tréninku ji rozbolela záda a na start šla pod prášky tlumícími bolest.

Od úvodu na Brignoneovou lehce ztrácela, ale jela agresivní jízdu a v posledním úseku jí naměřili vyšší rychlost. Chystala se ztrátu vymazat, ale na trojité vlně v traverzu před cílem se dostala do záklonu a po dalším skoku spadla na bok.

Brzy se zvedla a cílem projela v předklonu; držela se za ruku a v její tváři bylo poznat velké zklamání. Další komentáře však médiím Ledecká ani nikdo z jejího týmu neposkytli.

Super-G byl v podání Barbory Novákové (12. února 2026)

I přes výpadek Ledecké zapsalo české lyžování solidní výsledek. Čtyřiadvacetiletá Barbora Nováková skončila na skvělém 14. místě. Alena Labaštová dojela na dvacátém místě, Elisa Negri byla čtyři místa za ní.

Vítězný návrat po vážném zranění

Vítězství oslavila italská vlajkonoška ze slavnostního zahájení Federica Brignoneová. Dvojnásobná mistryně světa získala na minulých olympiádách tři medaile, ale teprve v 35 letech a na domácí půdě získala tu nejcennější. Vyšel jí úspěšný návrat po komplikované zlomenině nohy z loňského dubna.

„Je to neuvěřitelné. Šílené. Nikdy bych si nepomyslela, že tak brzy po návratu můžu vyhrát. Ale možná se mi to povedlo i proto, že jsem byla outsider,“ řekla Brignoneová.

XXV. zimní olympijské hry

Sjezdové lyžování (Cortina)

Ženy - super-G: 1. Brignoneová (It.) 1:23,41, 2. Miradoliová (Fr.) -0,41, 3. Hütterová -0,52, 4. Rädlerová (obě Rak.) -0,53, 5. Lieová (Nor.) a Pirovanová (It.) obě -0,76, ...14. Nováková -2,17, 20. Labaštová -4,53, 24. Negri -5,80, Ledecká (všechny ČR) nedokončila.

