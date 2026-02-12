Ve výsledkové listině figuruje pouze 26 klasifikovaných lyžařek, dalších sedmnáct se do cíle nedostalo.
Vypadla i řada favoritek v čele s vítězkou sjezdu Američankou Johnsonovou, domácí hvězdou Goggiaovou, Němkou Aicherovou či Rakušankou Puchnerovou. A zkratku DNF značící nedokončený závod najdeme také u jména Ester Ledecké.
Super-G žen na olympijských hrách
Závod jsme sledovali v podrobné reportáži.
Podle zpráv z týmu Ledecká nestartovala do jediného lyžařského závodu na těchto hrách stoprocentně fit. Při tréninku ji rozbolela záda a na start šla pod prášky tlumícími bolest.
Od úvodu na Brignoneovou lehce ztrácela, ale jela agresivní jízdu a v posledním úseku jí naměřili vyšší rychlost. Chystala se ztrátu vymazat, ale na trojité vlně v traverzu před cílem se dostala do záklonu a po dalším skoku spadla na bok.
Brzy se zvedla a cílem projela v předklonu; držela se za ruku a v její tváři bylo poznat velké zklamání. Další komentáře však médiím Ledecká ani nikdo z jejího týmu neposkytli.
I přes výpadek Ledecké zapsalo české lyžování solidní výsledek. Čtyřiadvacetiletá Barbora Nováková skončila na skvělém 14. místě. Alena Labaštová dojela na dvacátém místě, Elisa Negri byla čtyři místa za ní.
Vítězný návrat po vážném zranění
Vítězství oslavila italská vlajkonoška ze slavnostního zahájení Federica Brignoneová. Dvojnásobná mistryně světa získala na minulých olympiádách tři medaile, ale teprve v 35 letech a na domácí půdě získala tu nejcennější. Vyšel jí úspěšný návrat po komplikované zlomenině nohy z loňského dubna.
„Je to neuvěřitelné. Šílené. Nikdy bych si nepomyslela, že tak brzy po návratu můžu vyhrát. Ale možná se mi to povedlo i proto, že jsem byla outsider,“ řekla Brignoneová.
XXV. zimní olympijské hry
Sjezdové lyžování (Cortina)
Ženy - super-G: 1. Brignoneová (It.) 1:23,41, 2. Miradoliová (Fr.) -0,41, 3. Hütterová -0,52, 4. Rädlerová (obě Rak.) -0,53, 5. Lieová (Nor.) a Pirovanová (It.) obě -0,76, ...14. Nováková -2,17, 20. Labaštová -4,53, 24. Negri -5,80, Ledecká (všechny ČR) nedokončila.