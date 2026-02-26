Znovu mezi nejrychlejšími. Ledecká byla ve druhém tréninku na sjezd v Soldeu čtvrtá

Autor: ,
  13:25aktualizováno  13:25
Po nejrychlejším čase ve středečním úvodním tréninku na sjezd Světového poháru v Soldeu skončila Ester Ledecká o den později čtvrtá. Na vítěznou Rakušanku Ninu Ortliebovou ztratila česká lyžařka 91 setin sekundy.

Ester Ledecká ve středečním úvodním tréninku na sjezd Světového poháru v Soldeu. | foto: AP

Lyžařky v Andoře čekají první závody po olympijských hrách, kde se Ledecké nedařilo. V super-G, ve kterém v roce 2018 získala zlato, v Cortině d’Ampezzo v závěru upadla a nevyšel jí ani v Livignu útok na třetí triumf na snowboardu v paralelním obřím slalomu.

Sjezd v Soldeu je na programu v pátek. O víkendu se pak uskuteční dva superobří slalomy. Před Ledeckou dnes v tréninku skončily také Švýcarka Corinne Suterová a Italka Sofia Goggiaová. Další česká reprezentantka Barbora Nováková obsadila 45. místo se ztrátou 4,35 sekundy na Ortliebovou.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.