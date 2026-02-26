Znovu mezi nejrychlejšími. Ledecká byla ve druhém tréninku na sjezd v Soldeu čtvrtá

Lyžařky v Andoře čekají první závody po olympijských hrách, kde se Ledecké nedařilo. V super-G, ve kterém v roce 2018 získala zlato, v Cortině d’Ampezzo v závěru upadla a nevyšel jí ani v Livignu útok na třetí triumf na snowboardu v paralelním obřím slalomu.
Sjezd v Soldeu je na programu v pátek. O víkendu se pak uskuteční dva superobří slalomy. Před Ledeckou dnes v tréninku skončily také Švýcarka Corinne Suterová a Italka Sofia Goggiaová. Další česká reprezentantka Barbora Nováková obsadila 45. místo se ztrátou 4,35 sekundy na Ortliebovou.