Konec nadějí. Ledecká si bude muset vybrat, olympiáda se jí nepřizpůsobí

Česká hvězda zimních sportů si bude muset vybrat mezi startem v lyžařském sjezdu a paralelním obřím slalomu na snowboardu, které se pojedou v jeden den na různých místech.

Program příštích zimních olympijských her je znám od loňského podzimu. ČOV kvůli Ledecké podal MOV žádost o jeho změnu, už tehdy se ale funkcionáři k možnosti, že by se kvůli české sportovkyni program upravoval, vyjadřovali skepticky.

„Bude to asi hodně těžké, protože to není jenom o té jedné soutěži. Když měníte termín jedné soutěže, tak to valí lavinu dalších změn. Ale budeme se o to furt snažit a ještě to zkoušet. Než dostaneme finální rozhodnutí od organizačního výboru a MOV, tak je to otevřené. Ale realisticky na to koukám, že to bude hodně složité,“ řekl začátkem února novinářům šéf české olympijské mise Martin Doktor.

Obě parádní disciplíny trojnásobné olympijské šampionky se pojedou 8. února, navíc v dějištích vzdálených několik hodin jízdy autem. Ve sjezdu, v němž Ledecká na nedávném MS získala bronz, budou lyžařky závodit v Cortině d’Ampezzo, na snowboardu v Livignu.

Ledecká je elitní lyžařkou i snowboardistkou. Na ZOH v Pchjongčchangu v roce 2018 se jí podařil unikátní zlatý double, když nejprve šokovala vítězstvím na lyžích v superobřím slalomu a o týden později triumfovala na snowboardu v paralelním obřím slalomu. O čtyři roky později v Pekingu sněhová „obojživelnice“ triumf na snowboardu zopakovala.

„Doufám, že dostanu šanci, abych mohla předvést dobrou show,“ řekla Ledecká novinářům před necelými třemi týdny na světovém šampionátu v Saalbachu. „Je to můj největší sen a myslím si, že v obou těch sportech patřím k nejlepším na světě. Ráda bych měla možnost to ukázat,“ uvedla devětadvacetiletá rodačka z Prahy.