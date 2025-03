Ledecká ve finále slalomu chybovala, na MS ve snowboardu přidala ke zlatu stříbro

Den před 30. narozeninami si Ledecká dojela pro pátou medaili ze světových šampionátů ve snowboardingu. Zlato a stříbro získala rovněž v roce 2017 v Sierra Nevadě a před deseti lety v Kreischbergu triumfovala v paralelním slalomu.

V kvalifikaci sobotního slalomu, který provázela mlha, sice zaváhala a skončila „až“ šestá, ale ve vyřazovacích bojích si dlouho počínala úspěšně.

V osmifinále v pohodě porazila Rakušanku Martinu Ankeleovou, ve čtvrtfinále zdolala třetí ženu kvalifikace Julii Zoggovou, přestože za Švýcarkou po většinu jízdy zaostávala. I v semifinále proti Polce Aleksandre Królové-Walasové odvracela hrozbu vyřazení, ale díky dalšímu skvělému finiši se před sokyni dostala.

Ve finále se utkala s vítězkou Světového poháru Cubaki Mikiovou z Japonska, kterou porazila ve čtvrtečním finále obřího slalomu. Ve druhé disciplíně už na ni nestačila, po výrazné chybě v úvodu za ní zaostala o více než vteřinu. Přestože Japonka v závěru také zakolísala, Ledeckou už před sebe nepustila.

Ester Ledecká se stříbrnou medailí z paralelního slalomu na mistrovství světa

„Byl to zajímavý závod, řekla bych, že hrozně těžký,“ hodnotila Češka. „Podmínky byly opravdu výzva, ale všechny holky jsme s nimi bojovaly. Myslím, že po kvalifikaci jsem se docela rozjezdila, ale pak bohužel přišla chyba ve finále. V semifinále jsem to ještě stihla dohnat, ale ve finále už ne.“

Trojnásobná olympijská vítězka Ledecká ve čtvrtek ve Svatém Mořici vyhrála obří slalom a jako první získala v jedné sezoně medaile na dvou různých světových šampionátech pod hlavičkou mezinárodní federace FIS, v únoru vybojovala bronz ve sjezdu na lyžařském mistrovství světa v Saalbachu.

A v sobotu svou sbírku medailí ze světových šampionátů v jednom roce ještě rozšířila.

Jenže zatímco v obřím slalomu suverénně ovládla už kvalifikaci, ve slalomu měla do hlavního závodu složitější cestu. První kvalifikační jízda, kterou absolvovala s Mikiovou v modré dráze, jí nevyšla.

Ve druhé polovině najela do branky, vychýlila se z trati a hodně zpomalila. Byla o 3,79 sekundy pomalejší než Cubakiová a v modré dráze obsadila jedenácté místo, z každé dráhy prošlo do druhé jízdy 16 nejlepších.

Druhou jízdu v červené dráze zvládla Ledecká výrazně lépe a mezi 16 postupujících se dostala jako šestá. V součtu časů zaostala o 3,06 sekundy za Mikiovou, které pak podlehla i ve finále.

Ester Ledecká (vlevo) a Cubaki Mikiová během finálové jízdy na mistrovství světa

Sedmá závodnice kvalifikace Maděrová v osmifinále o pouhých devět setin předčila Rakušanku Sabine Payerovou, o jejím postupu rozhodla až cílová fotografie. Ve čtvrtfinále proti Królové-Walasové jedenadvacetiletá Češka chybovala a jízdu nedokončila.

Minárik, který do vyřazovacích jízd postoupil z deváté příčky, v osmifinále podlehl o 26 let staršímu obhájci titulu Andreasi Prommeggerovi z Rakouska.

„Byl to hrozně těžký soupeř, má neskutečné zkušenosti. Je to velký zážitek a motivace do budoucna. Moje trať byla o trošku horší. Zkoušel jsem to, bohužel to nevyšlo,“ řekl Minárik České televizi. Vynahradil si zklamání z obřího slalomu, v němž skončil v kvalifikaci na 29. místě.

V kvalifikaci vypadli Adéla Keclíková, Klára Šonková, Adam Počinek a Filip Mareš.