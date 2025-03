Prezident Pavel: Mým snem je vyhrát Dakar. Za Ledeckou se zkusí přimluvit

Podle programu Mezinárodního olympijského výboru se na nadcházejících zimních olympijských hrách pojede 8. února jak paralelní obří slalom na snowboardu, tak sjezd na lyžích. Tedy dvě disciplíny, v nichž by měla česká výprava díky Ledecké medailové naděje. Takhle by si ale musela Ledecká vybrat, které disciplíně dá přednost.

„Organizační výbor to určitě neudělal záměrně. Asi nepočítá s tím, že by byl někdo takový univerzál, že by dokázal v obou disciplínách útočit na první místa,“ řekl prezident Pavel k nešťastné shodě termínů v podcastu serveru Livesport.

„Pokud by to mohlo jakkoliv pomoci, tak jsem připraven se přimluvit. Myslím, že by bylo dobře, aby Ester dostala šanci zaútočit v obou disciplínách na krásnou medaili.“

Na otázku, zda předpokládá, že jeho slovo bude mít pro členy organizačního výboru olympiády takovou váhu, že by program změnili, odpověděl: „Nedělám si o tom iluzi. Ale mohli by se nad tím alespoň zamyslet. Určitě se o tom rád pobavím nejen s ředitelem Národní sportovní agentury, ale i s dalšími, a pokud by to mohlo jakkoliv pomoci, tak najdeme vhodnou formu, jak to udělat.“

O změnu termínu už nyní bojuje Český olympijský výbor, ale podle jeho předsedy Jiřího Kejvala má snaha minimální šanci na úspěch. „I když odpovědní lidé z MOV se tváří, že se našim podnětem zabývají,“ podotkl Kejval.

Přímluva prezidenta republiky by nyní mohla dát ČOV další argument pro řešení problému.

O čem dalším Pavel hovořil

O jeho vysněné sportovní trofeji. „Z mého pohledu pomyslný vrchol výdrže jsou motorkáři na Dakaru bez asistence, protože zvládnout to, co zvládnou oni, se vymyká našemu běžnému chápaní. Asi to není úplně nejprestižnější trofej, protože to není tak sledovaná kategorie, ovšem mezi mnoha lidmi má obrovskou váhu.“

O tom, jak sledoval finálový zápas na MS v hokeji. „Po celý život jsem hokej rekreačně hrál, kdykoliv byla možnost. Když se u nás konalo mistrovství světa a já měl to štěstí být ve funkci prezidenta, viděl bych jako naprosto nepatřičné, abych se toho osobně neúčastnil. Musel jsem si ale dávat pozor, abych se neprojevoval příliš poblázněně, mimo jiné protože byla na zápase i švýcarská prezidentka, tak jsem nemohl dát plně najevo, jak moc mě gól Davida Pastrňáka těší. Moje žena tam byla se mnou, tak ta ten emocionální projev zvládla za mě.“

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko. David Pastrňák dává gól. (26. května 2024) Kapitán hokejových mistrů světa Roman Červenka (uprostřed) a střelec vítězného finálového gólu proti Švýcarku David Pastrňák (vlevo) s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. (30. května 2024)

O jeho sportovních idolech. „Vnoučata mají jako idol Ronalda, nosí tričko s jeho číslem. Mně se už jako dítěti líbily motoristické sporty. Tehdy jsem měl vyvěšené v pokoji jména jako Falta nebo Mašita a chodil na jejich závody. Láska k jejich sportu mi díky nim a mému tátovi, který to na mě přenesl, už zůstala.“

O vášni k běhání. „Vždycky jsem běhal rád pro radost, proto mě nikdy nelákaly nějaké závody. Chodím běhat do přírody, když běhám na pásu, tak si otevřu okno s výhledem na Prahu a pustím si podcast. Zkrátka, abych z toho měl co nejvíc pohody.“

O tom, v čem je pro něj důležitý sport. „Čím víc člověk sportuje, ať už individuálně nebo týmově, tím víc poznává své psychické a fyzické limity a dokáže si vybudovat odolnost. Dokáže se zkoncentrovat. Probudit v sobě zbytek sil a zvrátit výsledek.“