SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká a kde sledovat závody

  12:19
Olympijská sezona alpského lyžování začíná už 25. října a poslední závod zimy 2025/2026 čeká lyžaře v březnu. Ani letos nevynechá Světový pohár česká obojživelnice Ester Ledecká. Kompletní program bronzové medailistky z posledního mistrovství světa naleznete v článku.
Ester Ledecká ve slalomu na MS.

Ester Ledecká ve slalomu na MS. | foto: Reuters

Olympijská vítězka Ester Ledecká přebírá cenu z rukou španělského krále Filipa...
Olympijská vítězka Ester Ledecká přebírá cenu z rukou španělského krále Filipa...
Ester Ledecká na předsezonní tiskové konferenci.
Ester Ledecká na předsezonní tiskové konferenci.
Program a výsledky Ester Ledecké

DatumZávod
Svatý Mořic12.12.2025Sjezd
Svatý Mořic13.12.2025Sjezd
Svatý Mořic14.12.2025Super-G
Val D’Isere20.12.2025Sjezd
Val D’Isere21.12.2025Super-G
Zauchensee10.1.2026Sjezd
Zauchensee11.1.2026Super-G
Tarvisio17.1.2026Sjezd
Tarvisio18.1.2026Super-G
Crans Montana30.1.2026Sjezd
Crans Montana31.1.2026Super-G
Soldeu28.2.2026Sjezd
Soldeu1.3.2026Super-G
Val di Fassa7.3.2026Sjezd
Val di Fassa8.3.2026Super-G
Kvitfjell21.3.2026Sjezd
Kvitfjell22.3.2026Super-G

Kde sledovat SP v alpském lyžování 2025/26

  • Všechny závody můžete sledovat na iDNES.cz v online reportážích.
  • Televizní přenosy jsou pro fanoušky dostupné ve vysílání ČT Sport a Eurosportu.

Ester Ledecká

  • Narozená 23. března 1995 v Praze.
  • Je česká snowboardistka a alpská lyžařka.
  • V roce 2018 se stala celosvětovým sportovním fenoménem. Na Zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu získala dvě zlaté medaile. Nejprve šokovala triumfem v superobřím slalomu v alpském lyžování a o týden později ovládla paralelní obří slalom na snowboardu.

DVĚ ZLATA. Češka Ester Ledecká ovládla obě disciplíny, ve kterých na hrách v jihokorejském Pchjongčchangu startovala. (24. února 2018)

  • Jako první olympionik v historii tak získala na jedné zimní olympiádě zlato ve dvou různých sportech. Je i první z českých alpských lyžařů, který vyhrál olympijské zlato.
  • Na Zimních olympijských hrách 2022 v Pekingu obhájila prvenství ve snowboardingovém paralelním obřím slalomu.
  • Ve snowboardingu je také mistryní světa z paralelního a obřího paralelního slalomu. V sezonách 2015/2016–2018/2019 čtyřikrát po sobě vyhrála celkové hodnocení paralelních disciplín ve Světovém poháru.

Světový pohár v alpském lyžování 2025/26: Program, česká účast a kde sledovat závody

Poslední úspěchy Ester Ledecké v lyžařském SP

MS Saalbach8.2.2025Sjezd3. místo
St. Anton11.1.2025Sjezd3. místo
Saalbach23.3.2024Super-G1. místo
Kvitfjell3.3.2024Super-G3. místo

Přehled umístění Ester Ledecké v SP

SezónaCelkověObří slalomSuper-GSjezdKombinace
2024/2521.16.8.
2023/2423.6.23.
2022/23nezúčastnila se
2021/2219.22.3.
2020/2113.47.5.8.
2019/2010.21.2.3.
2018/1954.28.24.
2017/1861.47.22.
2016/1777.38.34.
2015/1693.42.37.

