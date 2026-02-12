Z prvních devíti startujících lyžařek dojely do cíle jen čtyři. Jako první vypadla Němka Weidleová-Winkelmannová, hned po ní se do branek nevešla ani Rakušanka Puchnerová. Těsně před Ledeckou skončila také Němka Aicherová, později se řádného průjezdu cílovou bránou nedočkaly ani Italka Goggiaová či Američanka Johnsonová.
Průběžné vedení drží domácí lyžařka Federica Brignoneová, která se teprve nedávno vrátila po těžkém zranění nohy.
ONLINE: Super-G žen na olympijských hrách
Výkony lyžařek sledujeme v podrobné reportáži.
Třicetiletá Ledecká v úvodu svého jediného lyžařského závodu na těchto hrách sice na průběžně vedoucí Brignoneovou ztrácela, ale těsně jela agresivní jízdu a na posledním úseku jí naměřili vyšší rychlost. Na trojité vlně v traverzu před cílem se však dostala do záklonu a po dalším skoku skončila na boku.
Podle zpráv z týmu Ledecká nestartovala stoprocentně fit. Při tréninku ji rozbolela záda a do závodu šla pod injekcemi tlumícími bolest.
Ledecká startovala s číslem osm, po ní se předvedou ještě další tři Češky. Závod absolvují také Barbora Nováková (31), Elisa Negri (33) a Alena Labaštová (38). Všechny tři na rozdíl od Ledecké jely nedělní sjezd, ve kterém nejlépe dopadla 25. Nováková.