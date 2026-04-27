Uspěje i v závodním autě? Ledecká pojede ženskou rallye veteránů

Autor: ,
  17:58aktualizováno  17:58
Lyžařku a snowboardistku Ester Ledeckou čeká po skončení olympijské sezony řada letních výzev. Vedle příprav na další ročník absolvuje na konci května Rallye des Princesses, automobilovou soutěž veteránů, které se účastní výhradně ženy.
Ester Ledecká na tiskové konferenci ke shrnutí uplynulé sezony. | foto: ČTK

28 fotografií

Trojnásobná olympijská šampionka řekla na pondělní tiskové konferenci, že start měla v plánu už v minulosti, ale ze zdravotních důvodů o něj přišla.

„Chystala jsem se tam už před čtyřmi lety, ale měla jsem zraněnou klíční kost, takže se to nesešlo a musela jsem se odhlásit,“ uvedla Ledecká. „Jede se z Paříže do Saint Tropez. Je to asi sedm etap ve starých veteránech. Budu mít porsche, to se těším. Určitě to bude nezapomenutelný zážitek,“ podotkla jednatřicetiletá reprezentantka.

Rallye des Princesses je takzvaná soutěž pravidelnosti. Nejde tedy o nejvyšší rychlost, cílem je udržet přesně stanovený průměrný čas a trasu. Uskuteční se ve Francii od 23. do 28. května.

„Nesmíme používat GPS. To bude vtipné, protože já se v mapách moc neorientuju. Jsem známá tím, že se hodně ztrácím. Naštěstí budu mít spolujezdkyni Guilii Candiagovou, která mě bude navigovat a budeme se střídat. Určitě to bude velká legrace,“ řekla Ledecká.

Lyžařka z Prahy, která byla v uplynulé sezoně jedenáctkrát v závodech Světového poháru v první desítce a obsadila v konečném hodnocení disciplíny super-G páté místo, stihla v minulých týdnech vedle testování nových lyží i řadu kulturních akcí. Navštívila představení cirkusu La Putyka nebo koncert Paula Simona.

„To byl nádherný zážitek. Já jsem jeho velký fanoušek,“ řekla Ledecká. „Byla jsem také na představení Nadal vs. Federer, od Kuby Prachaře a Marka Taclíka. To jsem se hodně nasmála,“ doplnila Ledecká.

Vstoupit do diskuse

Is vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.