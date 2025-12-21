Super-G ONLINE: Ledecká se drží v první desítce, Vonnová znovu na stupních

Autor:
  11:38
Program Světového poháru alpských lyžařek ve Val d’Isere pokračuje superobřím slalomem. Na startu nechybí Ester Ledecká, která se pustí na trať s číslem devět. Jak si vede? Sledujte on 11.00 hodin v podrobné online reportáži.
Ester Ledecká na trati superobřího slalomu ve Val d’Isere.

Ester Ledecká na trati superobřího slalomu ve Val d’Isere. | foto: Reuters

Sofia Goggiaová na trati superobřího slalomu ve Val d'Isere.
Lindsey Vonnová na trati superobřího slalomu ve Val d'Isere.
Sofia Goggiaová v cíli superobřího slalomu ve Val d'Isere.
Italka Sofia Goggiaová během super-G ve Val d’Isere
8 fotografií

Při první zastávce ve Svatém Mořici se Ledecké nedařilo a nejlépe byla šestnáctá, v sobotu ve sjezdu ale ukázala, že formu má. Skončila šestá, pouhých jedenáct setin od pódia.

ONLINE: Super-G žen ve Val d’Isere

podrobná reportáž od 11.00 hodin

„Myslím, že to byla dobrá jízda,“ ohlížela se třicetiletá obojživelnice v nahrávce pro média. „Krůček po krůčku se zlepšuju, z čehož mám radost. Určitě je pořád na čem pracovat, ale cítila jsem se fajn.“

Superobří slalom na tomto místě jí sedí. Před pěti lety tu dokonce slavila vítězství.

Na trať se pustí ve skupině mezi největší favoritkami s číslem devět.

Vítězka klání ve Svatém Mořici, Novozélanďanka Alice Robinsonová, vyráží jako sedmá, Američanka Lindsey Vonnová třináctá.

Startovní listina čítá celkem 53 žen. Žádná z dalších českých závodnic už v ní nefiguruje.

Jak klání dopadne?

Sledujte online.

Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.