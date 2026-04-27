Velké změny u Ledecké. V jejím týmu končí lyžařští trenéři Bank a Gamper

Po letech ukončila spolupráci s lyžařskými trenéry Tomášem Bankem a Franzem Gamperem.
Tým Ledecké to oznámil prostřednictvím tiskové zprávy. „Franz se rozhodl, že už ve svém věku bude jenom lovit zvěř, stáčet med a věnovat se vnukovi, který je nadějný dvanáctiletý lyžař. Spolupráce s ním byla velice úspěšná a pro mě byl čas strávený vedle takové sportovní legendy nesmírně inspirativní,“ uvedla v ní Ledecká.
Gamper vedl Ledeckou od roku 2020, Bank působil v jejím týmu už od sezony 2016/17.
Pod jeho vedením slavila na největší úspěchy. Na olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018 vybojovala v super-G zlatou medaili, na loňském mistrovství světa v Saalbachu-Hinterglemmu oslavila ve sjezdu bronz.
K tomu ve Světovém poháru dvanáctkrát vystoupala na pódium a čtyřikrát vyhrála. Letos jí sice nevyšly olympijské hry, na nichž v Cortině v superobřím slalomu po pádu do cíle nedojela, ale v elitním seriálu jedenáctkrát skončila v první desítce.
„Vím, že na moji sezonu existuje víc různých pohledů,“ ohlížela se jedenatřicetiletá obojživelnice na dopolední tiskové konferenci. „Já preferuju ten, že jsem měla druhou nejlepší zimu své lyžařské kariéry. A díky vyhranému závodu na snowboardu ve Světovém poháru jsem si zlepšila statistiku, že jsem každý druhý závod, do kterého jsem nastoupila, vyhrála. Vyskočilo to na mě na instagramu od Mezinárodní lyžařské federace. Ani jsem to nevěděla, ale přišlo mi vtipné a hezké, jak to vychází.“
Do příští zimy ale vstoupí s jiným týmem.
Její kouč na prkně Justin Reiter by měl pokračovat, lyžařské ale hledá. S jedním z kandidátů byla před několika dny testovat nové lyže v Itálii.
„Bylo to senzační. Po podpisu smlouvy, respektive před sezonou vám velice ráda prozradím, o koho jde. Nový trenér už si k sobě našel i asistenta, kterého jsem také měla šanci při trénincích poznat,“ dodala později.
7. dubna 2026