Obránce Suchý vystoupil z FAČR, etická komise řešila jeho roli v korupční kauze

Suchý je zapleten v případu, jehož hlavní postavou je bývalý funkcionář FC Zlínsko a někdejší rozhodčí Pavel Býma. Etická komise ho podezírá z ovlivňování utkání a vyplácení úplatků 1000 až 2000 eur hráčům.
Komise uvedla v jeho případě šest zápasů od roku 2022, poslední je z loňského června, kdy podle ní Býma kvůli sázkám zorganizoval ovlivnění utkání Zlínska a Startu Brno spočívající ve vstřelení určitého počtu branek.
Po zápase zařídil vyplacení úplatku nejméně 2000 eur (v tehdejším přepočtu téměř 50 000 korun) brankáři Marku Kalinovi a obránci Suchému, kteří v té době za Zlínsko hráli. Naposledy působili v divizním týmu 1. SC Znojmo (čtvrtá liga).
S Kalinou vede komise disciplinární řízení pro sedm přečinů od roku 2022 do loňského listopadu zejména za přijímání úplatků od Býmy, aby svým výkonem ovlivňoval utkání.
V případě Suchého šlo o trojí přijetí úplatku v loňském roce, aby výkonem ovlivňoval zápasy. Komise hráčům zakázala soutěžní činnost.
Okresní soud ve Zlíně poslal 26. března do vazby trojici mužů. Jedním z nich byl Býma a dalšími podle webu iSport.cz Kalina a Suchý. Dva z nich soud v předchozích dnech z vazby na žádost žalobce propustil, podle webu šlo o Kalinu a Suchého.
V kauze týkající se podvodných sázek a ovlivňování zápasů bylo koncem března obviněno 32 lidí. Etická komise FAČR zahájila 47 disciplinárních řízení. Kromě nižších soutěží se vyšetřování týká i prvoligové Karviné a druholigové Opavy.